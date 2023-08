Boxe: conferência de imprensa de Jake Paul com Nate Diaz irrompe em uma briga entre as duas equipes

TA tensão era papável em Dallas, Texas, como Jake Paul e as respectivas comitivas de Nate Diaz se aproximaram do palco. Uma conferência de imprensa organizada pelo jornalista de esportes de combate Ariel Helwani aconteceu, mas as coisas se transformaram em uma questão potencialmente legal entre os dois grupos. Jake Paul manteve suas provocações contra Nate, que incluíam zombaria pública do mais alto nível. Nate Diaz sempre tende a parecer desinteressado em qualquer coisa que Jaka Paul diga, porque provavelmente sabe que pode comprometer seu enorme dia de pagamento. Quer ele perca ou ganhe, Nate Diaz está recebendo o maior dia de pagamento de toda a sua carreira esportiva em uma única luta. Considerando isso, o UFC star levou a luta, mas sua equipe não consegue aguentar a trollagem da equipe de Jake Paul.

Em um determinado momento, os membros de ambas as equipes começaram uma discussão acalorada enquanto os dois lutadores se afastavam do tumulto. À primeira vista, é quase impossível ver quem balançou primeiro, mas Jake Paul acabou de postar, ele está sendo ameaçado com uma ação legal por Nate Diaz equipe. Após o incidente, a conferência de imprensa continuou, mas isso estava longe de terminar. Isso é o que Jake Paul escreveu no aplicativo X após o incidente: “A equipe de Nate enviou um e-mail para minha equipe tentando reivindicar agressão depois que seu time atacou primeiro. Aparentemente, o cara que atacou primeiro está no hospital recebendo pontos. Hilário esses falsos gângsteres agindo assim!”

Nate Diaz fez alguma reação pública à briga?

Neste momento, Nate Diaz ainda não fez nenhum comentário público sobre o incidente. No entanto, a coletiva de imprensa foi preenchida com mais provocações de Jake Paul e Nate Diaz perdendo a paciência em um determinado momento. É seguro assumir que as emoções estarão altas quando esses dois pisarem no ringue e se enfrentarem. Por um lado, Jake Paul pode colocar sua carreira em risco se perder. Enquanto Nate Diaz parece estar se divertindo lutando por um esporte que não é o MMA. Durante a entrevista após a coletiva de imprensa, Nate disse que continuará lutando por muitos anos.