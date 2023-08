Boxe: Conor McGregor ao lado do ringue em Joshua vs. Helenius, para treinar Dillon Danis para a luta de Logan Paul

UFC estrela Conor McGregor participou do Anthony Joshua contra Roberto Helenius disputa ao lado do ringue na O2 Arena no sábado e deu uma entrevista explosiva para boxe de sala de luta antes da luta em que o irlandês revelou que vai treinar Dillon Danis para a luta contra Logan Paul.

McGregor, 35, previu que Danis derrotará Paul porque ele o treinará. Os dois já estariam trabalhando juntos em Nova York.

“Dillon vai vencer, com certeza”, disse McGregor. “Estou guiando ele, vou treiná-lo para isso e garanto a vitória.”

Danis desistiu de uma luta contra KSI em janeiro, levando Paul a dizer recentemente que multará seu oponente em $ 100.000 se isso acontecer novamente sem uma lesão legítima.

McGregor bateu palmas para Paul: “Espero que esse rapaz apareça. Ele está tentando nos cobrar se não aparecermos. Vamos atacá-lo com uma conta se ele não aparecer.”

Conor McGregor fala mal de Nate Diaz

O irlandês também falou sobre a recente luta de boxe entre Nate Diaz e Jake Pauldizendo que seu colega de UFC deveria ter finalizado a guilhotina.

“Que guilhotina?” McGregor disse: “Ele terminou? Por que ele não terminou? Ele acabou de enrolar em sua cabeça.

“Se você tem o gilly, termine. Você não fez nada. Não fiquei impressionado com nenhum deles.”

Diaz perdeu aquela luta por decisão unânime depois de percorrer toda a distância de 10 rounds. Quanto a Joshua, ele desferiu um nocaute violento para derrotar Helenius. McGregor entrou no ringue para comemorar com AJ.