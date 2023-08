Boxe: Conor McGregor continua reclamando sobre a luta ‘lixo’ de Jake Paul com Nate Diaz

COnor McGregor expressou uma opinião forte sobre a luta entre Nate Diaz e Jake Paulque aconteceu no sábado.

Em uma luta de 10 assaltos realizada em Dallas, Paulo saiu vitorioso sobre o ex-lutador peso leve do UFC diaz por decisão unânime.

O confronto entre Jake Paul e Nate Diaz explode em caos enquanto as equipes iniciam uma briga acaloradaMarca English

McGregorque já se aventurou no boxe, não se conteve em sua avaliação dos eventos ao acessar o Twitter no domingo e compartilhar uma foto de sua estreia no boxe em agosto de 2017, onde é visto atrás de um impressionante Floyd Mayweather com as mãos levantadas.

“Eu assistindo aquele lixo ontem à noite, WTF, p**s e s**t em um ringue”, McGregor escreveu para legendar sua foto.

Jake Paul lutará contra Conor McGregor?

Jake Paulque se envolveu em várias discussões com McGregor no passado, parecia rejeitar a ideia de enfrentar o irlandês quando questionado sobre isso após sua vitória.

Em vez disso, o jogador de 26 anos expressou seu interesse em uma revanche de 10 milhões de dólares contra diaz no mundo do MMA e indicou sua intenção de assumir peso por peso Canelo Alvarez em sua próxima luta de boxe.

“Eu não me importo com esse cara, ele precisa ir para a reabilitação” Paulo disse quando perguntado sobre McGregor.

“Eu quero nate no MMA. Eu quero boxeadores mais profissionais e quero canelo [Alvarez].

“Eu quero correr de volta no MMA. Vamos correr de volta no MMA, torná-lo justo.

“Eu ganhei um, agora é sua chance em casa. Vamos nessa.”

Embora Paulo tem alguma experiência em luta livre amadora desde os tempos de colégio, permanece incerto se ele possui algum treinamento de MMA além de sua experiência em trocação.