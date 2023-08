Boxe: Conor McGregor deixa clara sua frustração com luta Paul-Diaz e foca no rapper Saweetie

Conor McGregor está mais do que familiarizado com as travessuras de Jake Paul e o que suas lutas de boxe implicam, mas o ícone irlandês do MMA não ficou nada impressionado com a exibição da sensação do YouTube e Nate Diaz no sábado à noite.

Paulo teve uma vitória sobre diazacrescentando à sua coleção de vitórias contra boxeadores não profissionais, com seu recorde contra boxeadores treinados reais ficando em um miserável 0-1.

McGregor estava assistindo à luta na televisão, mas ele claramente não estava envolvido com a ação no ringue e, em vez disso, foi para a mídia social.

“Foda-se isso, viu, o que está acontecendo?” McGregorpostado no Twitter em uma postagem destinada ao rapper ‘Saweetie’, que estava sentado ao lado do ringue.

Saweetie também se envolveu na armação da luta, trabalhando como ring-girl, que pegou McGregora atenção dele era que ele deveria estar assistindo a luta.

McGregor tem uma história com Diaz

Nate Diaz sempre será o primeiro homem a vencer Conor McGregor no UFC, e voltaram a lutar pela segunda vez naquele que foi um clássico instantâneo.

A rivalidade entre os dois continuou, embora, apesar das constantes especulações, ainda não tenha havido uma trilogia de luta entre os dois.

McGregor ainda não reagiu diazderrota de Paulo no ringue de boxe, embora na preparação para o evento em Dallas ele tenha perguntado diaz para a famosa terceira luta em sua rivalidade no UFC.

No entanto, diaz pode ter alguns planos alternativos para o futuro imediato com Jake Paul supostamente definido para oferecer a ele uma revanche instantânea.

Porém, esta segunda luta seria uma luta de MMA e aconteceria no octógono sob a bandeira do PFL. Paulo afirmou que vai colocar 10 milhões de dólares para diaz se ele fosse ajudar a fazer esse concurso acontecer.