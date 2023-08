Boxe: Deontay Wilder ataca Anthony Joshua, prevê que a luta durará 4 rounds no máximo

Deontay Wilder não foi tímido com suas palavras nas últimas semanas, com uma possível luta contra Antonio Josué iminente.

Quando entrevistado e solicitado a prever uma possível luta contra Joshua pela ESNEWS, Wilder foi sarcasticamente cruel em sua resposta.

Realmente vai depender de Joshua. Se ele trouxer um Joshua tímido e assustado, provavelmente irá embora mais cedo. Se ele trouxer um Josué mais confiante, pode demorar um pouco mais que três, pode demorar quatro.

Claramente, Wilder não dá muita importância à habilidade atual de Joshua. Mesmo com a aparição de um Joshua “confiante”, Wilder ainda acha que o nocautearia antes do final do quarto round.

Joshua, por sua vez, manteve as coisas mais civilizadas com suas declarações. Ele finalmente falou publicamente sobre a possível luta.

Na verdade vou me concentrar na luta contra Wilder por enquanto. O objetivo é fazer com que Usyk e Fury competam pelo indiscutível campeonato de pesos pesados, eu e Deontay Wilder, dois grandes perfuradores, grandes lutadores, que estivemos no topo da montanha, lutamos e que o melhor vença.

O comportamento diferente de ambos os lutadores na preparação já causou alguns fogos de artifício. Imagine uma vez que a coletiva de imprensa, a pesagem e a luta real aconteçam.