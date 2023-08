Boxe: Francis Ngannou exibe resultados irreais após uma sessão de treinamento com Mike Tyson

Francis “O Predador” Ngannou compartilhou algumas imagens no Instagram na sexta-feira da sessão de treinamento com Mike “Ferro” Tyson em preparação para sua luta de boxe em 28 de outubro contra Tyson “O Rei Cigano” Fúria.

Ngannou, 36, também apareceu no primeira tomada com Stephen A. Smith ao lado de Tyson, de 57 anos, que apoiou o ex-jogador UFC lutador mais do que evidente.

“Não é nenhum segredo que apoio Ngannou 100 por cento neste confronto de campeões”, disse Tyson. “Ele tem um soco forte e, quando acerta, é o fim do jogo. Estou ansioso para trabalhar com Ngannou e apoiar sua transição do octógono para o ringue de boxe.

“Ele não é um novato em combate; ele é um campeão mundial. Ele sabe como competir quando o sino toca, mas a chave será combinar sua energia e habilidades de combate em seus socos e usar sua agilidade para se mover rapidamente pelo ringue e então desferindo o golpe de nocaute. Estamos aqui para vencer.”

Ngannou anunciou na quinta-feira que Tyson se juntaria ao seu acampamento como treinador e compartilhou um vídeo de si mesmo espremendo uma tonelada de suor de uma camisa, presumivelmente o resultado de uma sessão de treinamento com “Iron Mike”.

Francis Ngannou parece melhor do que nunca

Um dia depois, Ngannou postou várias fotos dele e de seu sparring dentro do ringue com Tyson liderando o treino.

“Trazer Mike Tyson para o meu campo de treinamento é uma das melhores decisões que posso tomar para me preparar para o Tyson Fury no ringue na edição deste ano. Temporada de Riade“, disse Ngannou. “Mike Tyson é um ídolo meu no esporte. Sua experiência e QI de boxe serão importantes para aprimorar minha técnica sob sua orientação para vencer esta superluta.

“Há anos venho querendo essa luta e agora que ela chegou, estou focado em fazer a maior luta da minha carreira e chocar o mundo no palco mais épico para os fãs de Riad. Dia 28 de outubro, o mundo vai saber quem é o ‘Homem Mais Malvado do Planeta’.”

Fury, 34, está invicto em 34 lutas e nocauteou 24 de seus oponentes, mas Ngannou provavelmente será o mais difícil até agora.