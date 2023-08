Boxe: Jake Paul afirma que Tommy Fury “estaria morto” se a luta acontecesse na rua

Jake Paul acredita Tommy Fury “estaria morto” se os dois lutassem na rua em vez de no ringue de boxe.

ex-youtuber Paulo sofreu a única derrota de sua carreira no boxe contra Fúria após uma luta acirrada na Arábia Saudita. Fúriaque é boxeador profissional, venceu a luta na decisão dividida, mas Pauloque estava em uma missão para ser levado a sério como boxeador profissional, bateu Fúria no chão durante a luta.

Paulo agora se prepara para enfrentar o astro do UFC Nate Diaz neste fim de semana, depois de bater no ex-astro do UFC Anderson Silva.

E durante seus preparativos para a luta, ele falou sobre o malfadado Fúria luta, e fez questão de apontar os pontos positivos da derrota.

“Levando-o para uma decisão dividida, colocando-o na lona quando é ele quem luta boxe desde os 6 anos de idade, seu irmão [Tyson] é um dos melhores lutadores peso por peso do mundo”, Paulo disse em uma entrevista recente à Fox News Digital.

“Isso é o que ele sabe – é isso que ele foi criado para fazer. Então, para levá-lo a uma decisão dividida, acho que muitas pessoas realmente ganharam muito respeito por mim depois disso.”

“Ele estaria morto”

Enquanto ele foi derrotado no ringue, Paulo acredita que ele teria confortavelmente levado a melhor Fúria os dois brigaram na rua.

“Se fosse homem para homem, quando ele estava na lona, ​​eu teria subido em cima dele e batido nele em uma briga de rua”, acrescentou a sensação da internet.

“Ele ainda é meu filho. Foi ele quem disse que eu ia para a tela, todas essas coisas, mas se estivéssemos em um beco, ele estaria morto agora.”