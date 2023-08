Boxe: Jake Paul bate em Nate Diaz e ameaça ‘arrancar sua cabeça’

Tele sangue ruim entre Jake Paul e Nate Diaz está crescendo antes de sua luta neste sábado.

Os dois se enfrentarão em oito rodadas no American Airlines Center em Dallas, Texas, com Paul tentando se recuperar após sua derrota para Tommy Fury em fevereiro.

No entanto, a preparação para a luta está gerando muitos pontos de discussão como diazcomo já fez no passado, não segue as regras.

O UFC A lenda faltou à maioria de suas obrigações com a mídia antes da luta, saindo da coletiva de imprensa com Paul em maio e de sua entrevista cara a cara no início desta semana.

É este último incidente que deixa Paul com raiva, já que ele disse que está pronto para arrancar a cabeça de Diaz quando eles se encontrarem no ringue.

“Acho que as pessoas ficam confusas comigo promovendo a luta, como se eu estivesse apenas brincando fazendo essas esquetes e me divertindo. Eles acham que eu não vou entrar e arrancar a cabeça desse cara, eu vou. Ele é um aspirante a gângster, tem sido desrespeitoso e pouco profissional. Sou um cara muito legal, mas assim que o sinal tocar vou arrancar a cabeça dele”, disse Paul a Stephen A. Smith.

Paul conhecido por seus jogos mentais

Paul não é estranho quando se trata de tentar entrar na cabeça de seu oponente.

Quando ele enfrentou Tyron Woodley e Fúria, ele enviou presentes antes da luta. Agora, com Diaz, parece que Paul está tentando agitar o pote mais uma vez.

“Sempre quis essa luta com Nate Diaz e houve briga lá”, acrescentou Paul. “A razão pela qual tudo começou foi porque as pessoas estavam falando mal de mim e eu tive que resolver a treta. Ele disse muitas coisas sobre mim, minha família e minha carreira. Dizendo que ele vai me bater **.

“Eu não estou bem com isso, então quero resolver a carne de homem para homem. Nate é um nome enorme e traz muito para a mesa, ele luta boxe desde os 16 anos com campeões mundiais como Andre Ward. Ele faz lutas emocionantes porque ele é duro e avança, então acho que os torcedores é que vão ganhar com tudo isso.”