Boxe: Jake Paul chama Logan Paul por tratá-lo como seu ‘irmãozinho’ de maneira condescendente

Jjustamente quando pensávamos nessa irmandade entre Jake e Logan Paul foi a imagem perfeita, os dois parecem estar passando por um confronto sério. A razão é tão mesquinha quanto você pode imaginar, Logan Paul provou claramente que ele está com ciúmes de seu irmão mais novo. É um comportamento clássico de irmão mais velho, onde ele não suporta ver seu irmão mais novo ter sucesso. Embora os primeiros sinais desse desentendimento tenham sido expostos no episódio ‘Impaulsive’ de Logan Paul, havia outros sinais em O recente documentário Netflix de Jake Paul. Em diversos momentos ao longo do filme, Logan Paul se comporta de maneira condescendente.

Após a briga pública que os dois irmãos tiveram em ‘Impaulsive’, o acampamento de Jake Paul não estava aceitando e decidiu lançar um podcast próprio. Embora isso só torne o problema maior, isso também mostra quais amigos de Jake Paul não concordam com a maneira como Logan Paul sempre o tratou. Isto é o que Jake Paul disse: “Claramente ele tem inveja e ciúme de mim, e foi isso que eu disse a ele fora da câmera. Ele disse ‘Não, não, não’, mas todo mundo vê, é claro como o dia. Estou não em competição com ele. Eu quero que ele seja um bilionário, eu quero que ele alcance seus objetivos. É ele me minando e sendo condescendente comigo e tentando me ‘irmãozinho’, desacreditando tudo o que eu faço.”

Logan Paul é o vilão dessa história?

Embora os dois irmãos Paul tenham sido odiados por um grande número de pessoas no mundo, Logan Paul é quem fez as piores coisas que o levaram a esse lugar. Aquele infame vídeo da floresta no Japão ainda permanece como uma das esquetes mais surdas que qualquer Youtuber já fez. Alguém poderia pensar que Logan Paul amadureceu depois disso, e provavelmente sim. Mas seu comportamento em relação ao próprio irmão prova que ele ainda é imaturo em muitos aspectos da vida. Enquanto Jake Paul mostrou uma contenção incrível, apesar da constante depreciação de seu irmão. Ainda não está claro se esses dois entrarão em um ringue para lutar entre si. Mas apenas olhando para as interações recentes entre eles, podemos descartar isso como uma possibilidade.