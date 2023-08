Boxe: Jake Paul derrota Nate Diaz no boxe, ambos lutadores querem revanche no MMA

JAke Paul derrotou Nate Diaz por decisão unânime no sábado à noite no American Airlines Center em Dallas após 10 rounds de três minutos e os dois lutadores querem a revanche em um ambiente de artes marciais mistas.

Paul, 26 anos, vinha de uma derrota para Tommy Fury e agora está com um recorde de 7-1 com uma vitória convincente sobre o estreante no boxe profissional. O YouTuber, que lutou 10 rounds pela primeira vez na carreira, saiu ultra agressivo no primeiro round.

Diaz, 38, conseguiu ficar um pouco mais confortável no ringue nas rodadas seguintes, mas suas travessuras podem ter sido parte da queda.

A lenda do UFC estava constantemente trabalhando com a multidão e fingindo movimentos de MMA, enquanto Paul estava focado em melhorar seu legado no boxe.

Diaz teve sua melhor rodada na oitava e Paul então controlou a nona rodada com um trabalho de pés incrível.

Jake Paul derruba Nate Diaz

Até o quinto round, os lutadores estavam vencendo um round cada, mas Paul derrubou Diaz na tela e o ímpeto mudou.

Ainda assim, Diaz mostrou sua índole imparável ao continuar lutando e avançando em busca do nocaute.

Durante a entrevista pós-luta, os dois lutadores concordaram que adorariam voltar a lutar no MMA.

Diaz, que era mais agressivo que Paul, mas menos inteligente, fingiu alguns movimentos de MMA durante a luta, então talvez o resultado seja diferente nessas circunstâncias.