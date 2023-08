Boxe: Jake Paul e Nate Diaz se despem para bater o peso um dia antes da luta

Jake Paul e Nate Diaz foram forçados a se despir para atingir o limite de peso de 185 libras na sexta-feira no American Airlines Center em Dallas, um dia antes da luta.

Paul, 26 anos, conseguiu baixar para 183,75 libras para sua luta contra Tommy Fury em fevereiro e Diaz pesava 171 libras pela última vez em setembro para enfrentar Tony Ferguson.

O confronto entre Jake Paul e Nate Diaz explode em caos enquanto as equipes iniciam uma briga acaloradaMarca English

O YouTuber pesava exatamente 185 libras na sexta-feira, enquanto o aposentado UFC estrela inclinou a balança em 184,9 libras.

Apesar da pesagem ter ocorrido sem problemas, a disputa ficou acirrada dias antes, durante uma coletiva de imprensa pré-luta.

Os acampamentos de ambos os lutadores entraram em uma briga total no palco enquanto Paul e Diaz assistiam de longe antes de serem escoltados para fora do local.

Jake Paul acredita que está na melhor forma de sempre

Paul foi ao Instagram na quarta-feira para afirmar que está na melhor forma de sua vida antes da tão esperada luta.

“Estamos a poucos dias do maior momento da minha vida e estou sentado aqui no sofá refletindo sobre essas fotos e grato pelo melhor acampamento da minha vida”, escreveu Paul. “Criamos tantas memórias incríveis e treinamos mais do que nunca.

“Estou na melhor forma da minha vida, com a melhor cabeça que já tive e nunca estive tão focado. Este sábado será uma guerra e estou preparado para morrer pela vitória.

“Estou na academia todos os dias desde a derrota e neste sábado mostrarei ao mundo como se recuperar de uma derrota como um guerreiro.”