Boxe: Jake Paul não queria se queimar contra Nate Diaz

Jake Paul explicou como abordou o lembrete de sua luta contra ex-UFC estrela Nate Diaz depois de tê-lo no chão no quinta rodada de sua tão esperada luta no sábado em Dallas, Texas.

Paulo (agora com um recorde de 7-1) derrotado diaz por decisão unânime depois 10 rodadas No ringue. Esta foi sua primeira vez de volta ao ringue após sua primeira derrota profissional para Tommy Fury no início deste ano.

Paul não queria queimar

Paul, que poderia ter tentado encerrar a luta com um suprimir pela sua superioridade técnica, percebeu diaz estava aguentando os golpes no primeiro tempo e não quis cansar-se ou abrir uma janela para diaz para esgueirar-se em um bom soco:

“Meu motor estava esquentando e eu o socava com força, força e força, e ele não estava caindo. Ele estava parado lá. Então eu não queria queimar e deixá-lo pegar uma vitória e voltar com algo . Eu estava sendo paciente, sendo inteligente e estava procurando matar, mas no final do dia ele aguentou um monte de socos grandes, grandes, grandes, “ disse Paulo.

Falando sobre sua estratégia para dominar diaz no início da luta, o youtuber afirmou estar surpreso que ele poderia resistir ao seu ataque: “Não sei como ele sobreviveu ao primeiro assalto, mas ele é um cachorro e eu passei com o cachorro… vi seus olhos brilharem e ele disse, ‘Ok, eles falam sobre o poder desse garoto, mas quando você sente , é diferente.'”

O que vem a seguir para Paulo?

Antes mesmo de nos encontrarmos no ringue no sábado, no American Airlines Center em DallasPaul já havia se oferecido para lutar diaz em um luta de MMA sob o PFL.

Após sua derrota, diaz aceitou seu Luta de MMA de US$ 10 milhões oferecer: “Vamos fazer isso. Teremos que co-promover com a Real Fight Inc. Ele é grande e é durão, eu gostaria de ter feito coisas melhores, mas algumas merdas, não saíram do jeito que eu queria isso. Eu deveria ter treinado melhor e feito coisas melhores, mas está tudo bem. Ele venceu essa, mas eu luto com qualquer um, não dou a mínima”,Diaz exclamou.

houve rumores andando por aí sobre um luta de revanche com Tommy Furymas com diaz aceitando sua oferta de luta na jaula, os fãs de Paulo terá que esperar para vê-lo vingar sua única derrota na anel.