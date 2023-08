Boxe: Jake Paul responde a Drake apostando contra ele na luta contra Nate Diaz

Tele Jake Paul x Nate Diaz luta está prestes a acontecer neste sábado em Dallas, TX. Como você já deve saber, o rapper Drake tende a fazer apostas nas maiores lutas sempre que pode. Desta vez, seus fãs estavam se perguntando em quem ele colocaria seu dinheiro desta vez. Para a surpresa de todos, Drake colocou $ 250.000 em jogo e apostou no azarão da luta. Se ele vencer, Drake ganhará US$ 1 milhão. Todos nós sabemos da famosa maldição de Drake quando ele aposta em alguém, certo? O famoso rapper tem um histórico de apostar a favor dos irmãos Diaz, ele disse: “Jake é um cachorro, mas nunca posso apostar contra um irmão Diaz, foi assim que fui criado”.

Jake Paul responde a aposta de Drake com post polêmico

Jake Paul ficou desapontado ao ver Drake apostando contra ele, para dizer o mínimo. Ele postou uma imagem no Instagram que pode parecer um pouco violenta demais para o gosto das pessoas. Na foto, ele aparece segurando a cabeça decepada de Nate Diaz. Não é uma ótima aparência para seus jovens fãs que o consideram um modelo. Mas ei, a ‘Criança Problema’ ganhou esse apelido por um motivo. Na imagem, Jake Paul escreveu que Drake está perdendo a aposta e postou a luta pague por exibição link. As horas vão passando e a luta cada vez mais próxima, você já fez suas apostas para quem vai vencer esta noite?

Jake Paul conversa com o irmão Logan Paul antes da luta

Outra história comovente é aquela que Jake Paul carregou no Instagram logo antes da luta, onde ele está conversando com o irmão Logan Paul. Caso você não tenha ideia, Logan e Jake Paul lutam no mesmo dia, mas em cidades diferentes. Enquanto o mais novo dos irmãos Paul enfrenta Nate Diaz em Dallas, Texas. Logan está pronto para se apresentar no SummerSlam 2023, que acontece em Detroit, MI. Os dois se desejam boa sorte antes dos eventos principais e refletem sobre como esse momento é louco para os dois. É um belo momento entre os dois irmãos de sucesso.