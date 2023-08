Boxe: Jake Paul revela quem é o adversário mais duro que já enfrentou

YA sensação do OutTube virou boxeadora Jake Paul nomeou seu oponente mais difícil que enfrentou até agora, e é o artista marcial americano Nate Diaz.

Paulo havia enfrentado o boxeador britânico Tommy Fury antes de enfrentar diaze sofreu sua única derrota para Fúriamas sentiu que o lutador do UFC era um teste muito mais difícil.

Logan Paul inicia uma briga caótica durante o triunfo de Jake Paul contra Nate Diaz.Marca

“Eu estava apenas me divertindo e esse era o ingrediente que faltava na minha última luta, agora estou me divertindo desse lado das coisas e Nate foi o adversário mais difícil com quem lutei até hoje”, disse. Paulo refletido.

Experiência de aprendizagem para Jake Paul

“Uma coisa que tirei disso foi a confiança de que posso fazer 10 rodadas com socos sem parar, é uma ótima experiência”, Paulo disse após a luta em Dallas.

“Apenas ficando cada vez mais confortável no ringue, aprendendo a boxear e desacelerar as coisas.

“Eu sabia que ele estava tentando fazer pausas, então eu o atacaria quando ele fizesse isso.”

Melhorando seu desempenho contra Fury

Contra Fúria, Paulo foi criticado por se cansar nas últimas rodadas e lutar para manter sua resistência e níveis de desempenho.

Ele diz que aprendeu com isso ao assumir diaz e tentou se controlar.

“Meu motor estava esquentando e eu o socava com força, força e força, e ele não estava caindo”, disse. Paulo disse.

“Ele estava parado lá. Então eu não queria queimar e deixá-lo pegar uma vitória e voltar com alguma coisa.

“Eu estava sendo paciente, sendo inteligente e procurando matar, mas no final do dia ele aguentou um monte de socos grandes, grandes.”

Foi isso que o ajudou a vencer por decisão unânime contra diaz.