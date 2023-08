Boxe: Jake Paul se vê campeão mundial em 2026: “Meu caminho pode ser diferente, mas o destino vai ser o mesmo”

Jake Paul derrotou a lenda do MMA Nate Diaz por decisão unânime, com esta vitória o youtuber deixou seu recorde dentro do boxe com sete vitórias e uma derrota. Embora tenha recebido muitas críticas, seu objetivo é ser campeão mundial em 2026.

a conta do twitter Promoções mais valiosas fez uma lista com os rounds que grandes boxeadores já lutaram em sua oitava luta, Jake Paul aparece lá, o youtuber respondeu que está a caminho do título mundial.

“Fatos. Todos grandes lutadores. Meu caminho pode ser diferente, mas o destino vai ser o mesmo. Campeão mundial até 2026”, escreveu ele no Twitter.

Paulo derrotou Diaz

Jake Paul (7-1-0, 4 KOs) superou Nate Diaz (0-1), que, fiel à forma, mostrou muita durabilidade na derrota.

Paul venceu a luta com scorecards de 97-92, 98-91 e 98-91.

Apesar da animosidade presente entre os dois lutadores na preparação para a luta, Paul e Diaz mostraram respeito um pelo outro assim que o confronto acabou:

“Ele é um cara duro, um cara muito duro. É por isso que ele é conhecido.”

“Mas neste esporte, duro não é duro o suficiente”, disse Paul.

“Já mandei ele para o tatame, ganhei praticamente todos os rounds, mas ele é um guerreiro.”

“Eu o machuquei no primeiro round, mas ele continuou vindo em minha direção. Ninguém consegue segurar assim levando tanto dano.”

“Para ir 10 rodadas na minha oitava luta é inédito!”

Paul reiterou o desejo de enfrentar Diaz em uma luta de MMA armada pelo PFL.

Diaz não aprovou, mas também não rejeitou a proposta:

“Ele é duro e ele é grande.”

“Gostaria de ter feito melhor, mas algumas coisas não correram do meu jeito. Está tudo bem.”

“Ele venceu aquela luta. Isso é bom. Eu lutaria com qualquer um, não importa o quê.”