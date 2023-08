Boxe: Jake Paul sobre possível luta com McGregor: ele precisa ir para a reabilitação

Following sua vitória sobre Nate Diaz em sua recente luta de boxe, Jake Paul tem uma noção clara de seu próximo movimento, e não envolve um confronto com Conor McGregor.

Pauloque possui um recorde de 7-1, garantiu uma vitória por decisão unânime sobre diaz no American Airlines Center no sábado, efetivamente se recuperando de sua única derrota na carreira contra Tommy Fury no início deste ano.

Este triunfo foi sem dúvida um de seus desempenhos mais impressionantes até agora, recolocando sua carreira no caminho desejado.

“Existe essa pressão”, Paulo disse à mídia na coletiva de imprensa pós-luta.

“Sei que deveria estar aqui e fiz exatamente o que disse que faria, que foi quando perdi, voltei e melhorei.

“Mostrei ao mundo como perder no maior palco e depois voltar e vencer no maior palco.”

A chegada espetacular de Jake Paul para sua luta com Nate Diaz foi… em um tanque de guerra!

Ao longo da disputa de 10 rodadas contra diazPaul manteve o controle em grande parte.

Notavelmente, ele desferiu golpes impactantes no round inicial e até conseguiu garantir um knockdown no Round 5.

Apesar de inicialmente prever uma vitória por nocaute, Paul reconheceu diaza louvável resiliência e tenacidade de navegar em momentos desafiadores.

“É o que eu esperava” Paulo disse.

“[His toughness] é pelo que ele é conhecido. Não sei como ele sobreviveu ao primeiro round, mas ele é um cachorro, e eu levei o cachorro para passear.”

Disposto a lutar mais boxeadores profissionais

Paulo expressou seus planos de buscar uma revanche contra diaz no âmbito do MMA dentro da organização do PFL.

Depois disso, ele pretende avançar progressivamente dentro da esfera do boxe, sendo sua aspiração final a chance de entrar no ringue ao lado de Canelo Alvarez.

“Eu não me importo com [McGregor]”, disse Paulo.

“Ele precisa ir para a reabilitação. Eu quero nate no MMA. Eu quero boxeadores mais profissionais e quero canelo.”