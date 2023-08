Boxe: Jake Paul vs Nate Diaz Fight Card: Aqui estão algumas outras lutas importantes que acontecerão amanhã

TA tão esperada luta entre o YouTuber Jake Paul e a estrela do MMA Nate Diaz atraiu muita atenção.

Pauloagora boxeador profissional, fará sua oitava luta contra uma das figuras mais proeminentes das artes marciais mistas.

A atmosfera está carregada de tensão, decorrente de uma briga recente entre suas respectivas equipes de segurança durante uma coletiva de imprensa.

Definido para acontecer no American Airlines Center em Dallas, Texas, o evento principal contará com um confronto de 10 rodadas entre Jake Paul e Nate Diaz.

No entanto, o restante do card traz uma série de confrontos significativos, incluindo uma revanche na divisão feminina.

Amanda Serranoa incontestável campeã dos penas, defenderá seus quatro títulos mundiais contra Heather Hardy.

Esta revanche ocorre após o encontro inicial em 13 de setembro de 2019, no Madison Square Garden, em Nova York.

serrano garantiu uma vitória por decisão unânime nessa luta, um resultado que ela pretende replicar ao consolidar sua posição como uma boxeadora proeminente.

Ela detém um recorde profissional de 44-2-1, com 30 vitórias por nocaute, enquanto Hardy entra no ringue com um recorde de 24-2, com quatro vitórias por nocaute.

Adicionalmente, Chris Ávila está programado para assumir Jeremy Stephens na divisão dos penas.

Ambos os lutadores passaram uma parte significativa de suas carreiras no MMA, mas agora estão prontos para testar suas habilidades sob as regras do boxe profissional.

cartão principal

Jake Paul vs. Nate Diazm (10 rodadas 185 lbs.)

Amanda Serrano vs. Heather Hardy (pena)

Chris Avila vs Jeremy Stephens (pena)

Shadasia Green vs. Olivia Curry (super-médios)

Ashton Sylve x William Silva (peso leve)

Alan Sanchez x Angel Beltran Villa (peso meio-médio)

cartão preliminar

Kevin Newman II x Quillisto Madera

Noel Cavazos x José Aguayo

CJ Hamilton x Luciano Ramos