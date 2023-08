Boxe: Jake Paul vs Nate Diaz Odds: Escolhas, probabilidades e previsões para a luta de amanhã?

Jake Paul está definido para retomar sua carreira no boxe depois de sofrer sua primeira derrota de sua carreira no ano passado.

Paulo perdeu na decisão dividida para boxeador experiente Tommy Furye esse foi seu primeiro revés após um excelente início de carreira no boxe.

No entanto, o YouTuber ganhou o respeito de muitos depois de pisar no chão Fúria durante a luta, mesmo que tenha saído em segundo lugar, de acordo com os juízes.

Paulo agora está pronto para voltar aos ringues, e contra outra estrela do UFC que já havia derrotado nomes como Anderson Silva.

A sensação da internet agora enfrentará o perigoso lutador de MMA Nate Diaz depois de uma guerra de palavras, e será uma batalha fascinante. Paul tem mais experiência quando se trata de boxe, mas diaz é um lutador mais experiente em geral, tendo conseguido uma carreira de sucesso no UFC ao longo de 19 anos, acumulando um recorde no UFC de 22 vitórias em 35 lutas.

Paulo tem alguns nocautes cruéis em seu currículo quando se trata de boxe, porém, e ele espera garantir diazque hoje tem 38 anos, sofre o mesmo destino de Silva.

Quais são as chances de Nate Diaz e Jake Paul?

De acordo com o DraftKings, as últimas chances para esta luta são as seguintes:

Jake Paul: -390

Nate Diaz: +280

especialista em boxe Peter Kahn fez sua escolha para a luta em Dallas depois de acumular um recorde de 41-13 em suas últimas 54 previsões.

Khan está apostando em menos de 7,5 rodadas para esta luta, enquanto ele também está apostando em uma forte escolha de linha de dinheiro e um método de vitória profissional.