Boxe: Jorge Masvidal parece querer um pedaço de Jake Paul ou Nate Diaz no boxe

Bantes Jake Paulo surgiu, o boxe era um esporte restrito e reservado apenas aos atletas que dedicavam suas vidas a esse ofício específico. Depois de Jake Paul, de repente celebridades de todas as esferas da vida têm a chance de ganhar milhões com uma única luta. Cada luta em que Jake Paul foi a atração principal rendeu ao seu oponente dinheiro suficiente para nunca mais ter que se preocupar com o fim do mês. Particularmente UFC os lutadores sabem que podem se preparar para o resto da vida se lutarem contra o Youtuber. Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva e Nate Diaz já fiz isso. Foi apenas uma questão de tempo até que Jorge Masvidal pedisse publicamente um pedaço daquela torta. Ele fez isso de uma forma muito pública e tão conflituosa como sempre.

Vídeo | Jake Paul e Jorge Masvidal ficaram cara a cara em Miami

Masvidal afirma que Jake Paul e Nate Diaz não são boxeadores de verdade

Você tem que entender isso Jorge Masvidal o pano de fundo são brigas de rua. Embora pareça que as regras não se aplicam nesse ambiente, há definitivamente alguns aspectos importantes das brigas de rua clandestinas que todos os lutadores costumavam seguir e viver. Obviamente, os combates tornaram-se tão comuns que estas lutas de rua são e sempre foram extremamente ilegais. É por isso que UFC existe. Mas Jorge Masvidal tem mais experiência no boxe do que Jake Paul ou Nate Diaz por causa daquelas brigas de rua das quais ele participava. Quando ele fala sobre esses dois potenciais adversários, ele o faz sabendo que tem essa vantagem sobre qualquer um deles.

Isso é o que Jorge Masvidal disse à ESPN MMA: “Eu sinto que esses caras não são boxeadores, cara. E eu sinto que eles não sou eu. Do ponto de vista de um empresário, esses caras não são o que me impediria de competir, com esses caras eu teria uma vida muito boa noite e estou ouvindo aqueles números que foram jogados por aí e feitos. Eu fico tipo ‘cara, vou jogar meu chapéu, meu nome naquela loteria que mish mash’.

“Eu não sei o que está acontecendo com esse influenciador, eles chamam isso de boxe, mas esses caras não são boxe. Eu entendo se você não tem o conjunto de habilidades e começou tarde na vida, eu entendo, mas pelo menos você Você tem que ter vontade. Você tem que ser mau, você tem que vir para lutar e você tem que bater nas pessoas. Eu sinto que naquela última luta eu não vi nenhum desses coisas, habilidade ou vontade, se você está falando sobre eu lutar com esses caras? Alinhe-os no mesmo dia, me dê Nate então me dê Jake e talvez possa ser competitivo.”