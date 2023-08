Boxe: Le’Veon Bell desafia Logan Paul para uma luta de boxe após o anúncio da luta de Danis

Aem meio às notícias recentes de O retorno de Logan Paul para o ringue onde ele vai enfrentar Dillon Danisex-estrela da NFL Sino expressou seu descontentamento por não ser o adversário escolhido de Paul, acusando-o de evitar um confronto.

Paul está voltando aos ringues após um hiato

Esta não é a primeira vez que Bell fala sobre os irmãos Paul. Ele já desafiou os dois logan e Jake Paul durante um bate-papo em sem jumper, afirmando com confiança que sairia por cima contra qualquer um. Ele enfatizou que, em termos de proeza atlética, nenhum dos irmãos Paul está à altura de seus padrões.

Refletindo sobre Bell NFL carreira, jogou em times como o Pittsburgh Steelers, New York Jets, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers entre 2013-2017 e 2019-2021. Suas atuações de destaque foram particularmente pronunciadas durante sua gestão com o Steelers, chegando a três Pro Bowl equipes e conquistando duas honras de equipes All-Pro. Ao longo desses cinco anos dominantes, Bell registrou 7.996 jardas de scrimmage com 42 touchdowns. Na época, Bell era indiscutivelmente o melhor running back da NFL e parecia ter uma trajetória no Hall da Fama.

Bell era uma estrela do Steelers que parecia destinado ao HOF

Enquanto os últimos anos de sua NFL jornada o viu alternando entre as equipes e não repetindo seus sucessos anteriores, ninguém pode descartar sua estatura de elite durante seus anos de pico.

Pós-NFL, Bell se aventurou no boxe profissional. Até agora, ele detém o recorde de 1 a 1, tendo perdido para o ex-lutador de MMA Uriah Hall em outubro de 2022, mas se redimiu com uma vitória contra o YouTuber britânico JMX em uma luta em abril seguinte. Impressionantemente, ambas as partidas se estenderam por quatro rodadas completas. Somando-se a suas credenciais de boxe, Bell triunfou sobre outro grande jogador da NFL, Adrian Petersonem um amistoso de exibição, selando sua vitória com um nocaute na quinta rodada no ano passado.