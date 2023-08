Boxe: Logan Paul antagoniza o irmão Jake ao dobrar as afirmações de ‘melhor boxeador’

Tele, irmãos Paulo, Logan e Jake, não são estranhos aos holofotes e, recentemente, sua rivalidade entre irmãos chamou a atenção de fãs e seguidores. Logan Paul, o mais velho dos dois, provocou um pouco de conversa quando afirmou que é um boxeador melhor do que seu irmão mais novo, Jake, embora ainda não tenha garantido nenhuma vitória profissional.

Ultimamente, a relação entre o irmãos Paulo parece estar marcado por. Jake Paul, em particular, expressou alguns de seus pensamentos e frustrações em seu podcast, “BS com Jake Paul.” Ele admitiu estar preocupado depois de perceber a expressão aparentemente taciturna de Logan durante o anúncio de sua vitória sobre Diaz. Jake também compartilhou que se sentiu compelido a abordar certos assuntos que estavam em sua mente há algum tempo. Esta conversa franca levou alguns especular sobre a profundidade da dinâmica de seus irmãos.

Jake compartilhou que é uma pena para ele ter seu próprio irmão o prejudicando publicamente tanto quanto Logan faz

Apesar de suas trajetórias de carreira distintas no mundo do boxe, os irmãos Paul conseguiram atrair muita atenção e sucesso. Jake Paulo ostenta um recorde de boxe profissional de 7-1, enquanto Logan Paul se prepara para uma luta contra a estrela do MMA Dillon Danis. A crença de Logan de que ele é um boxeador melhor do que Jake adiciona um elemento de vilania da internet a Logan Paul que poderia se transformar em uma humilhação pública no ringue.

Logan expressou seus sentimentos sobre o Flagrante podcast, afirmando com segurança sua perspectiva sobre suas habilidades no boxe em comparação com as de Jake. No entanto, sua declaração não foi encarada com seriedade por seus co-apresentadores, que riram da afirmação e da Alexx Media implorando por algum sentido: “Ele [Jake] não consegue nada? Você tem Melhor, você tem wrestling, você tem tudo, você tem um podcast. Dê a ele o boxe.”, ao que Logan respondeu “Eu sinto que você não brinca comigo”.

Além disso, a próxima luta de boxe de Logan com Dillon Danis e a conversa fiada pré-luta associada adicionou uma camada extra de intriga à situação. Danis começou a trollar Logan compartilhando NSFW imagens relacionadas à sua noiva, Nina Agdal. Logan reconheceu a habilidade de Danis em gerar interesse e promover a luta, dizendo que por isso escolheu lutar com ele.