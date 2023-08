Boxe: Logan Paul se mete em briga durante a vitória de Jake Paul sobre Nate Diaz

Logan Paul esteve presente no American Airlines Center no Texas na noite de sábado para ver seu irmão em uma das maiores lutas de boxe do ano.

Jake Paulestava contra Nate Diaz em uma luta incrivelmente disputada e ele conseguiu sair por cima.

Paulo ganhou confortavelmente no placar, batendo diaz para a tela na quinta rodada, embora não tenha feito tudo do seu jeito, com diaz voltando para a luta nas últimas rodadas.

A chegada espetacular de Jake Paul para sua luta com Nate Diaz foi… em um tanque de guerra!

Questionado sobre uma possível briga com McGregorque já testou a mão no boxe contra Floyd Mayweather no passado, “The Problem Child” respondeu: “Eu não me importo com esse cara.

“Ele precisa ir para a reabilitação. Quero Nate no MMA. Quero mais boxeadores profissionais e quero Canelo (Álvarez)”

luta de logan

Horas antes Jakeluta de, logan estava derrotando Ricochete no evento SummerSlam da WWE no Ford Field em Detroit, Michigan. Ele então pulou em um avião e viajou quase a altura dos EUA para ver seu irmão.

Paulo estava ao lado do ringue e havia um fã que parecia desesperado para incitá-lo para uma luta. Funcionou, pois a dupla começou a brigar e a briga rapidamente começou a arrebatar muitos espectadores, quer eles quisessem se envolver ou não.

A segurança teve que intervir e a coisa toda se tornou seu próprio show adjacente ao show real no ringue entre Jake Paul e Nate Diaz.

Quando perguntado sobre uma revanche, Paulo disse: “Vamos voltar ao MMA – torná-lo justo. Ganhei um, agora é sua chance em casa – vamos lá.”