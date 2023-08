Boxe: Manny Pacquiao planeja retorno sensacional do boxe nas Olimpíadas de Paris 2024

Plenda do boxe nas Filipinas Manny Pacquiao ganhou vários elogios ao longo de sua carreira, mas ainda falta um jogos Olímpicos medalha. Acredite ou não, ‘Pacman‘nunca participou do Olimpíadas de verão. Ele era o Filipinas porta-bandeira durante a cerimônia de abertura que desfila todas as nações. Em Rio 2016, ele teve a chance de competir devido à recente modificação das regras que permitiu a competição de boxeadores com menos de 40 anos. Mas Manny decidiu não competir e continuou a seguir a sua carreira política nas Filipinas. Atualmente, Pacquiao tem 44 anos e Comitê Olímpico das Filipinas presidente acaba de confirmar que quer competir em Paris 2024.

Pacquiao sugere retorno ao boxe

Manny Pacquiao pode competir nas Olimpíadas aos 45 anos?

O caminho de qualificação mais importante são os jogos asiáticos do próximo mês, onde há um limite de idade de 40 anos para competir. Sorte para Manny, haverá mais dois percursos que podem ajudá-lo a se classificar para o evento. Temos dois olímpico torneios de qualificação que acontecerão no início de 2024. Pacquiao também pode se classificar por meio da regra de universalidade. Em 2016, a competição olímpica de boxe foi limitada apenas para boxeadores amadores. Tolentino divulgou recentemente um comunicado no qual confirma o interesse de Manny Pacquiao em representar as Filipinas pela primeira vez em sua vida durante o Olimpíadas de verão. Isto é o que dizia a declaração:

A equipe do senador Pacquiao entrou em contato dizendo que nosso ídolo filipino quer lutar em Paris. Presidente do Comitê Olímpico, Abraham Solentino

No final das contas, o melhor canhoto da história do boxe perdendo o Olimpíadas de verão ao longo de toda a sua carreira já é uma tragédia. Libra por libra, Manny Pacquiao também é considerado um dos melhores. Embora tenha perdido 8 vezes como profissional, essas 39 nocautes são uma amostra do que ele poderia fazer ao arruinar esta competição. No entanto, esta regra de universalidade saiu pela culatra no passado, pois veteranos ou campeões mundiais foram humilhados por amadores. Mesmo assim, ter 45 anos deve custar muito caro para uma luta de boxe onde você representa seu país. Ainda não está confirmado se Senador Pacquiao competirá nas eliminatórias do início de 2024, mas informaremos sobre isso assim que for anunciado.