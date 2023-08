Boxe: Mike Tyson se declara fã de Jake Paul: Você é o campeão, você é meu herói

Dapesar de ter derrotado Nate Diaz por decisão unânime em uma luta de 10 rounds em 5 de agosto, Jake Paul continua lutando para convencer seus detratores em sua carreira ainda em ascensão como boxeador profissional.

Além de suas qualidades ou limitações dentro do ringue, ele encontrou em uma lenda do esporte seu principal incentivador, Mike Tysonque aproveitou sua participação no documentário da Netflix “Untold: Jake Paul the Problem Child” para expressar seu apoio ao YouTuber.

“Escute, ele fez mais pelo boxe do que alguns dos campeões”, Tyson disse.

“Sou fã de pessoas que sabem como colocar bundas nas cadeiras. Esses são os caras que eu admiro.

Jake Paul está parecendo extremamente lustrosoJake Paul

“Então, temos que manter esse cara brilhante porque ele vai salvar o boxe enquanto continuar lutando. Ele pegou a luz, você sabe o que quero dizer? Ele está tocado. Ele pegou a luz.”

Esta não é a primeira vez Tyson tem palavras de encorajamento para Pauloque já havia sido elogiado por Iron Mike em 2020 após sua luta de exibição com Roy Jones Jr...

“Escute, meu ego diz tantas coisas, mas minha realidade é que elas ajudam muito no boxe.” Tyson observado.

“Esses caras tornando o boxe vivo. O boxe era praticamente um esporte moribundo, então o UFC estava chutando nosso traseiro, e agora temos esses boxeadores do YouTube. O boxe está obtendo 25 milhões de visualizações. O boxe está voltando graças aos boxeadores do YouTube.”

Recorde de boxe de Jake Paul

Desde que entrou no mundo do boxe em 2020, Paulo tem um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota contra Tommy Fury por decisão dividida em fevereiro deste mesmo ano.

Em 2022, derrotou o lutador brasileiro de MMA Anderson Silva, elevando seu recorde para 6-0. Essa vitória foi subestimada pela imprensa e torcedores devido à diferença de idade de 22 anos entre eles.

O que vem a seguir para Jake Paul?

Seguindo o diaz luta há duas semanas, Paulo concordou com uma revanche de MMA (Mixed Martial Arts) com o ex-lutador do UFC, embora esse evento ainda não seja oficial.