Boxe: Nate Diaz ganha mais com a luta de Jake Paul do que toda a carreira no UFC, quer mais

Nate Diaz fez sua estreia no boxe profissional na noite de sábado com uma derrota para Jake Paulmas o anterior UFC O lutador quer entrar no ringue novamente, especialmente porque ele deve ganhar mais dinheiro com uma luta do que com toda a sua carreira no MMA.

Cotovelo Sangrentode John Nash falei com Zach Rosenfield – representante de longa data de Diaz – sobre a lenda do UFC indo 50/50 com Paul em todo o lucro da luta, que deve ser até cinco vezes mais do que os $ 4 milhões ganhos com o Conor McGregor revanche.

“Da próxima vez que assistir a uma luta, tente observar cada marca associada a essa luta”, disse Rosenfield. “O que está na lona, ​​no ringue ou jaula, na transmissão. Cada um deles foi aprovado pela parceria dessa luta e veremos [a cut of the revenues from it.]”

Nash estima que Diaz ganhou entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões ao longo de seus quase 20 anos no MMA.

“Ele gostou do processo de ter parceiros em vez de trabalhar para alguém”, acrescentou Rosenfield. “Desfrutando de não alugar seus serviços. É bom ser seu próprio patrão.”

Nate Diaz e Jake Paul são parceiros de negócios

Diaz, 38, foi inspirado a começar sua própria promoção ao lado de Rosenfield quando viu o sucesso que Paul teve com Promoções mais valiosas.

diaz Real Fighting, Inc.. e MVP dividirão a bolsa após cobrir os custos do evento, uma parceria comercial multimilionária que deve atingir mais de US $ 20 milhões por lutador, por Cotovelo Sangrento.

Após a luta, a dupla de lutadores se abraçou e foi só sorrisos, até provocando uma revanche, mas em um cenário de artes marciais mistas. Diaz, no entanto, parece querer entrar no ringue mais uma vez.

“[The chokehold I put on him was a] negócio feito. Em uma luta real, a luta acabou e eu teria garantido a vitória, mas estávamos participando de uma luta de boxe, e foi um bom momento, e agora eu sei”, disse Diaz. “Treinei toda a minha carreira no boxe com boxeadores profissionais do mais alto nível, o mais alto que pude, e me saí muito bem. Eu nunca lutei em uma luta profissional, então pensei em ferrar com qualquer um. A guilhotina… foi fácil demais. A queda foi muito fácil também – levei o soco, todo o peso dele estava no meu peito. No MMA eles quebram minha cabeça e me fodem. Eu não acho que ganhei. Eu sabia que ele conseguiu o knockdown, mas percebi que ganhei uma boa quantidade de rodadas.”