Boxe: Nate Diaz não vai processar a equipe de Jake Paul em meio a briga: As pessoas temem que ele possa ser nocauteado

Jake Paul vinha documentando todo o evento para a imprensa na última quinta-feira, que terminou em uma grande briga entre sua equipe e Nate Diaz comitiva. De acordo com o vídeo da briga, um dos homens de Nate Diaz deu o primeiro golpe e a briga começou. No entanto, Jake Paul deixou todos os seus seguidores X saberem que Nate Diaz estava tentando processar sua equipe pelo que aconteceu. De acordo com um novo relatório da O espelho, não há mais nenhuma ação legal sendo movida pela equipe de Nate. Do jeito que está, esse incidente ficou no passado e os dois lutadores terão que resolver tudo dentro do ringue. Mas há algumas preocupações em torno de Nate Diaz e suas chances de vencer.

Poderia Nate Diaz ser nocauteado por Jake Paul?

Com a luta prestes a acontecer no Texas, há uma preocupação crescente dos especialistas em luta de que Nate Diaz sofrerá o mesmo destino que dois de seus colegas ex-alunos do UFC sofreram contra Jake Paul. A ‘Criança Problema’ derrubou as luzes de Tyron Woodley e Ben Askren. Tyron parecia estar levando essa luta a sério, enquanto Askren não. A atitude despreocupada de Nate Diaz é a principal razão pela qual as pessoas estão preocupadas que ele possa ser nocauteado. Embora ele tenha ganhado 184,9 libras durante o peso e esteja em forma, vê-lo lutar em um esporte que ele não conhece direito deve ser pelo menos interessante.

Um vídeo recente de Nate Diaz lutando com um boxeador profissional também surgiu, essa é a primeira coisa que deixou as pessoas preocupadas com a estrela do UFC. Cada vez que o boxeador se aproximava, ele mal levantava as mãos para se defender. Embora Nate tenha ótimas habilidades de soco, não ter experiência em boxe defensivo pode ser prejudicial dentro do ringue com Jake Paul. Além disso, o ‘Problem Child está se preparando como um louco para esta luta depois de perder para Tommy Fury. Paul sabe que sua carreira está em jogo se ele perder para Nate Diaz. Como essa luta de boxe vai acabar?