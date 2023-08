Boxe: Nico Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, sofre primeira derrota e torcedores afirmam que foi ‘roubo’

Tele é neto de Maomé Ali sofreu sua primeira derrota no boxe e seus fãs alegaram que foi um ‘roubo’.

Nico Ali Walsh esteve em ação na noite de sábado contra Sona Akale e foi derrotado graças a uma decisão dividida que certamente dividiu opiniões.

O jovem de 23 anos venceu todas as oito primeiras lutas antes de maio, quando empatou com Danny Rosenbergerque acabou sendo anulado após uma falha no teste de drogas.

Fãs irritados com a derrota de Ali Walsh

Os fãs imediatamente recorreram às redes sociais para afirmar que Ali Walsh teve pelo menos um empate ‘roubado’ nas seis rodadas, com um deles escrevendo no Twitter: “Nico Ali Walsh de Las Vegas acabou de ser assaltado em Tulsa. Ele venceu aquela luta.” Outro acrescentou: “Roubo! Nico Ali Walsh ganhou todas as rodadas!”

Ficou claro no final que Ali Walsh ficou extremamente irritado com a decisão no final da luta, enquanto seu adversário camaronês estava emocionado por ter conquistado a vitória.

Ali Walsh foi flanqueado por sua equipe habitual que incluía a mãe Rashida Ali e padrinho Flava Flavque é um dos maiores hype men da música rap.

Eles viajaram pela América para apoiar ambos Nico e seu irmão Biaggioque segue seu caminho no mundo do MMA como amador no PFL.

Falando recentemente sobre a difícil batalha que ele enfrenta em sua carreira graças ao seu nome, Ali Walsh disse: “Todo mundo quer nocautear um Todos. Então, na minha primeira vez lutando em uma academia de boxe, eu senti isso.”