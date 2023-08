Eboxeador peso pesado experiente Kevin ‘Kingpin’ Johnson fez uma entrada distinta para sua luta, vestindo uma camiseta com Vladimir Putinimagem de. Esse gesto ocorreu depois que ele mudou de nome e adotou uma nova identidade como ‘100 por cento russo’.

Com uma carreira de duas décadas, o jogador de 43 anos já enfrentou figuras proeminentes dos pesos pesados, como Tyson Fury e Anthony Joshua.

No entanto, o lutador revelou recentemente sua transformação em ‘Kevin Vladimirovich’, uma homenagem a Coloque emo presidente russo que ganhou notoriedade internacional após a invasão da Ucrânia.

Kevin Johnson quer ser russo

“Em cumprimento ao presidente Vladimir Putin, resolvi mudar de nome. Agora serei chamado de Kevin Vladimirovich – em homenagem a Vladimir Putin. Agora sou 100%, sem brincadeira, 100% russo”, Johnson disse ao jornal russo Izvestia.

Por sua luta em Moscou contra a Rússia Mark Petrovsky (5-0-0), Johnson pesava 238 libras e prestou homenagem a Coloque em durante a pesagem vestindo uma camiseta com as cores da bandeira russa – branco, azul e vermelho – adornada com uma grande imagem do rosto do presidente.

Esta luta marca Johnson60ª luta, uma jornada que já conta com 36 vitórias e 21 derrotas.

No início deste ano, Johnson fez um apelo a Coloque em para conceder-lhe a cidadania russa, indicando seu desejo de residir no país.

“Gostaria de dizer ao presidente, o ilustre Vladimir Putinse você está assistindo e ouvindo: eu, Kevin Johnsonestou querendo me mudar para Moscou e me tornar um residente completo aqui para seguir minha carreira”, observou ele.

“E com sua aprovação, gostaria de solicitar um passaporte russo onde a Rússia possa ser minha casa.”