Blenda do boi Floyd Mayweather intensificou-se de forma notável em meio à devastação causada por incêndios florestais em maui. O ex-campeão mundial peso cinco assumiu a responsabilidade de ajudar mais de 100 pessoas afetadas pelo evento catastrófico, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também recursos essenciais para sua segurança e conforto.

Quase 70 famílias, impactadas pelos terríveis incêndios florestais, receberam uma tábua de salvação por Mayweather. Ele cobriu pessoalmente as despesas para essas famílias voarem de Maui para Honolulu, proporcionando-lhes um porto seguro longe do desastre. Além dos voos, ele providenciou generosamente acomodações em quartos de hotel por várias semanas, garantindo seu bem-estar durante esse período desafiador.

Além disso, o apoio de Mayweather se estende às suas necessidades imediatas. Ele providenciou restaurantes locais para fornecer-lhes sustento, atendendo às suas necessidades alimentares. A acrescentar a isto, está a colaborar com a H&M para equipar os indivíduos com vestuário, reconhecendo a importância de repor os seus fundamentos básicos.

Ele só quer ajudar quem precisa

Este ato de compaixão é de fato uma prova do compromisso de Mayweather com o bem-estar das pessoas afetadas. No entanto, em seu estilo modesto de sempre, ele expressou que sua intenção não é atrair a atenção, mas prestar assistência genuína onde ela é mais necessária.

Os esforços benevolentes de Floyd Mayweather são acompanhados por outros na comunidade. Oprah Winfrey, que também possui uma propriedade em Maui, tem ajudado ativamente as vítimas do incêndio. Ela tem participado, distribuindo suprimentos cruciais aos sobreviventes e oferecendo apoio tangível.

Essa demonstração de união e compaixão ressalta a força do espírito comunitário, mesmo diante de tamanha adversidade. A contribuição de Mayweather, tanto financeira quanto prática, destaca o poder dos indivíduos de causar um impacto tangível ao estender a mão aos necessitados.