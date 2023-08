Boxe: o irmão de Nate Diaz está de olho em Logan e Jake Paul após uma estreia desastrosa no boxe

Nick Diaz lançou o desafio, expressando seu desejo de uma luta contra Jake ouLogan Paul na esteira de seu irmão A estreia de Nate no ringue de boxe.

Jake Pauluma figura proeminente no mundo do boxe do YouTube, garantiu recentemente uma vitória por decisão unânime sobre Nate Diaz em seu confronto de fim de semana. Esta vitória marcou um retorno triunfante à coluna de vitórias de Jake, que havia enfrentado um revés contra Tommy Fury em fevereiro. Do outro lado do ringue, Nate Diaz fez sua estreia no boxe após uma passagem notável de 15 anos no UFC.

Agora, irmão mais velho Nick Diaz está ansioso para entrar no centro das atenções e vingar a perda de seu irmão. Apesar de sua atividade limitada nos últimos oito anos – sua única luta resultou em uma derrota nas mãos de UFC veterano Robbie Lawler em setembro de 2021 – Nick continua confiante em sua capacidade de se defender contra a geração mais jovem de lutadores.

“Não sou de rodeios. Sei que tenho o que é preciso para superar esses dois caras. Estou mais do que disposto a aceitar a ideia de entrar no ringue contra quem quer que eles alinhem para mim. Se uma revanche contra Jake está na mesa e Nate não está perseguindo, estou pronto para o desafio. Não vamos esquecer, Jake também tem um irmão mais velho e ele não deve ser esquecido,” Nick Diaz declarou corajosamente depois de testemunhar a luta de seu irmão.

O próprio recorde de boxe de Nick ostenta uma vitória em seu encontro com Alfonso Rocha em 2005. No entanto, ao contrário de seu irmão, Nick continua sob contrato com o UFC. Assim, uma possível luta de boxe contra Jake ou Logan exigiria Considerações Especiais e isenções de seus compromissos com a promoção.

A determinação e o caminho incerto de Nick Diaz: revelando sua visão para o futuro

Refletindo sobre sua posição atual e potenciais empreendimentos futuros, usuario declarado, “Estou intrigado com as possibilidades, embora não esteja totalmente certo sobre os detalhes. Estou mantendo minhas opções em aberto. O futuro próximo pode ter algo emocionante para mim. Definitivamente poderíamos explorar esse caminho. Seja enfrentando um dos irmãos Paul ou talvez outro empreendimento, tenho muita coisa acontecendo no momento. Fique tranquilo, sou motivado e mais focado do que qualquer um na cena de luta atual.“

Fechando com uma nota determinada, usuario enfatizou sua dedicação inabalável ao seu ofício, dizendo: “Eu costumo manter distância do jogo de luta, já que sou uma pessoa do tipo tudo ou nada. Ou estou totalmente comprometido ou não. No entanto, dadas as circunstâncias, estou sentindo uma oportunidade única de abrir uma janela. Se este é o caminho que se abre, então quero que todos saibam que a minha motivação está mais forte do que nunca. Eu sou um trabalhador mais duro e um lutador superior em comparação com qualquer um no cenário de luta atual.”

Com Nick Diaz expressando seu interesse em um possível confronto com o Paulo irmãosa comunidade dos esportes de combate fica intrigada com a possibilidade de mais um Diaz entrando no ringue de boxe. À medida que a conversa continua, fãs e especialistas aguardam ansiosamente novos desenvolvimentos nesta reviravolta inesperada no mundo dos esportes de combate.