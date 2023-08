Boxe: o programa Netflix de Tyson Fury, ‘At Home with th Furys’, atinge um importante marco de streaming

Tou seja claro, Tyson Fury já declarou publicamente que o ‘Em casa com os Furys‘ docuseries foi um erro e ele quis cancelá-lo várias vezes durante a produção. Agora que o programa está sendo transmitido Netflix, levou literalmente apenas algumas horas para quebrar recordes em toda a plataforma. Em questão de praticamente 48 horas, a série já havia entrado no Top 10 das mais assistidas da Netflix. Alguns críticos foram implacáveis ​​contra o programa, mas as pessoas ainda querem ver como Tyson Fury e sua família vivem essas vidas excêntricas. Estamos falando de um reality show que não é tão diferente de ‘Acompanhando as Kardashians‘. No entanto, Tyson Fury adiciona seu brilho ao show.

A próxima luta de Tyson Fury

Atualmente, Tyson Fury está se preparando para boxear ninguém menos que os ex-campeões peso-pesado do UFC, Francisco Ngannou. O nativo de Camarões realmente assinou Mike Tyson como parte de seu esquadrão de treinamento, ele está recebendo todo o conhecimento diretamente do lendário boxeador. Tyson Fury recebeu esse nome de ‘Iron Mike’ e ainda este ano, ele estará treinando um de seus rivais do canto. Houve momentos em que Tyson Fury expressou sua admiração por Mike Tyson, ele deve saber que isso é apenas um negócio. Ngannou e Mike têm um grande desafio pela frente. Ambos estão trabalhando para vencer um dos melhores pesos pesados ​​do boxe que o esporte já viu.

Atualmente, Tyson Fury segue invicto após 32 lutas, ainda está longe de Floyd Mayweather números, mas ele ainda está invicto. Em seu canto, Tyson Fury decidiu levar Peso Pesado do UFC Tom Aspinall conselhos para entender melhor os movimentos de Ngannou dentro do ringue. Tyson Fury não tem problemas em se manter ativo ao mesmo tempo em que se torna um dos programas mais assistidos da Netflix. A luta está acontecendo em Sábado, 28 de outubro em Riad, Arábia Saudita. Nenhum dos cinturões de Tyson Fury estará em jogo, pois esta é uma luta de exibição contra um boxeador amador.