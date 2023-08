Boxe: Por que Jake Paul deixou o YouTube para entrar no ringue e se tornar um boxeador

Jake Paul é um dos nomes mais comentados do mundo do boxe e nem é boxeador profissional. Ele passou de YouTuber para ser um dos 20 esportistas mais bem pagos do mundo hoje.

Quando Jake Paul deixou o YouTube?

Em 2018, Jake Paul experimentou uma reação negativa a um vídeo de seu irmão logan. Paulo já era polêmico e seus vídeos não deixavam ninguém indiferente, e às vezes até postava material inapropriado.

Foi então que a plataforma sobre a qual começara a acumular sua fortuna decidiu lhe virar as costas, afugentando patrocinadores e deixando-o sem apoio. Foi quando o boxe cruzou seu caminho.

A chamada do anel

Sua personalidade e seu físico forte foram a força motriz por trás Pauloda ascensão no mundo do boxe. Em 2020, ele fez sua estreia contra o colega YouTuber AnEsonGib com um nocaute.

Aos poucos foi se destacando no universo do boxe a ponto de o YouTube finalmente implorar para que ele voltasse. Ele suspendeu a ordem de desmonetização e hoje ele possui mais de 20 milhões de assinantes.

Neste 5 de agosto ele terá a oportunidade de vencer Nate Diazem uma luta de importância mundial, apesar de nenhum dos dois ser boxeadores profissionais.