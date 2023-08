Boxe: próximo adversário de Jake Paul: McGregor? Fúria? Masvidal? KSI?

Jake Paul conseguiu uma vitória por decisão unânime sobre Nate Diaz em sua luta de boxe de 10 rounds e 185 libras em Dallas, Texas, no sábado.

O rescaldo viu Paulo discutir uma possível revanche de 10 milhões de dólares com diaz no MMA, sob a bandeira do PFL.

diaz parecia interessado, mas nenhuma revanche definitiva é garantida como Paulo continua a navegar no mundo do boxe em busca de seu próximo adversário.

Quem será o próximo adversário de Jake Paul?

jorge masvidal poderia capturar Pauloatenção de. Com masvidal tendo se aposentado este ano, ele conhece Paulocritérios de ex-lutador do UFC.

Apesar da aposentadoria, masvidal insinuou um retorno, adicionando intriga a um possível confronto futuro com Paulo.

Enquanto diaz foi visto como Pauloteste final de MMA, o foco pode mudar para masvidaljá que suas habilidades de boxe e estatura podem torná-lo um adversário ainda mais difícil do que diaz.

Tommy Furyque entregou Paulo sua primeira derrota profissional, também permanece na foto. Fúriapróxima luta de boxe contra KSI poderia preparar o terreno para uma revanche com Paulopossivelmente no início de 2024, capitalizando a popularidade de sua luta anterior.

Enquanto isso, a persistente rivalidade entre Paulo e KSI continua bombando nas redes sociais.

Se KSI triunfa sobre Fúriapode abrir caminho para um confronto com Pauloapresentando uma narrativa intrigante e potencial choque de egos.

Após sua vitória sobre diaz, Paulo também foi questionado sobre um possível duelo com Conor McGregormas pareceu acabar com isso alegando que o irlandês “precisa ir para a reabilitação”.

Como tal, Jake PaulO futuro da empresa permanece incerto. Enquanto circulam rumores de revanche de MMA e duelos de boxe, PauloOs próximos passos da empresa no campo dos esportes de combate permanecem imprevisíveis.

O que é certo é que da próxima vez Jake Paul entrar no ringue – ou no octógono – o mundo estará assistindo com muita intriga.