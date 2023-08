Boxe: Ryan Garcia derruba Adin Ross, que pega o lado ruim de Floyd Mayweather

Ryan Garcia streamer derrubado Adin Ross com um golpe corporal durante uma sessão de sparring dois contra um no BOXR em Miami na quinta-feira, 24 horas após o treino com Floyd Mayweather Jr.. na mesma academia de boxe.

Garcia, 25, lidava facilmente com Ross e seu colega streamer N3on dentro do anel. Ele também fez a mesma coisa de Sneaoutro criador de conteúdo que construiu um enorme público de streaming.

O boxeador mexicano-americano foi criticado nas redes sociais por brigar com streamers, especialmente porque recentemente perdeu o título invicto para Gervonta “Tank” Davis.

Garcia ironicamente perdeu para Davis devido a um nocaute semelhante ao que derrubou Ross.

Talvez o curto treino com Mayweather na noite anterior já esteja valendo a pena para Garcia.

Adin Ross intimidado por Floyd Mayweather

Ross, 22, compartilhou uma postagem no Instagram Stories alegando que “teve uma longa conversa” com Mayweather e disse que a transmissão “chegará em breve”.

Mayweather, 46, aparentemente mudou de ideia porque momentos antes ele foi gravado dizendo a Ross para pagá-lo pelo tempo no ar.

Ross, que assinou um contrato enorme com a plataforma de streaming Kick, foi forçado a interromper as gravações, mas Mayweather ainda pode ser ouvido pedindo dinheiro.

Não está claro se Ross acabou pagando para falar com Mayweather, embora ele esteja sendo pago”.NBA dinheiro”, então suas alegações no ar de estar falido são totalmente falsas.