Boxe: Ryan Garcia, o último lutador a denunciar KSI por zombar de pessoa com deficiência

RYan Garcia foi às redes sociais na sexta-feira para criticar a estrela britânica do YouTube KSI por zombar de uma pessoa com deficiência enquanto promovia uma luta de boxe contra Tommy Fury.

KSI, 30, tentou tirar uma página do manual de promoção de Dillon Danis, mas teve uma péssima execução, especialmente quando compartilhou o clipe do homem com deficiência na tentativa de tirar sarro de Fury. Em vez de arrancar risadas, como o YouTuber provavelmente esperava, vários lutadores disseram a ele para deletar o post.

“Não, isso não é legal, cara”, tuitou Garcia. “Não posso usar um homem deficiente como uma piada, ele vai ver isso e vai machucá-lo. Ele parece bem e está moendo! Estou orgulhoso dele e ele deve continuar.”

Danis, 29, continua esquentando a luta contra Logan Paul com fotos de sua noiva, Nina Agdal, com outros homens.

O card principal inclui KSI vs. Fury, mas até mesmo Danis reconheceu que tirar sarro de uma pessoa com deficiência era ir longe demais.

KSI ainda não excluiu o vídeo

Apesar da reação esmagadora, KSI ainda não excluiu o vídeo ou pediu desculpas ao homem, que se chama @the_honest_1 no TikTok.

Em vez disso, a KSI dobrou a tentativa de promover o evento no mesmo estilo de Danis.

O YouTuber britânico continua a compartilhar memes zombando dos braços longos e do torso pequeno de Fury.

KSI x Fury e Paul x Danis estão marcados para o dia 14 de outubro. A primeira coletiva de imprensa do evento está confirmada para terça-feira, na Wembley Arena, em Londres.