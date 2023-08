Boxe: Shawn Porter: Diaz x Paul foi tão grande quanto Mayweather x McGregor

Bfãs de oxing ficaram grudados em suas telas no fim de semana passado para ver Jake Paul e Nate Diaz se enfrentaram naquele que certamente foi um dos maiores eventos esportivos do ano.

No entanto, no grande panteão das lutas de boxe nos últimos anos, poucos fãs o colocariam perto do topo.

Logan Paul inicia uma briga caótica durante o triunfo de Jake Paul contra Nate Diaz.Marca

Shawn Porter pensa o contrário, porém, alegando que foi uma luta tão grande quanto Conor McGregor x Floyd Mayweather ao falar com TMZ Sports.

Mayweather e McGregorA luta de é frequentemente considerada a segunda luta mais vendida na história do pay-per-view, sendo derrotada apenas por Mayweather x Manny Pacquiao.

Shawn Porter amou Jake Paul vs Nate Diaz

“Isso foi tão grande quanto Mayweather e McGregor” Porteiro disse ao falar com TMZ.

“Eu nunca ouvi nada assim antes.

“Fãs de MMA, cara. Eles aparecem, se exibem, se divertem muito e falam muito alto. Eu estava adorando.”

Jake Paul vence Nate Diaz

Era Jake Paul que ficou no topo no Texas, mas diaz mais tarde revelou que na verdade estava com uma lesão durante a luta.

Ele teve uma lesão no braço antes da luta e seu treinador também se preocupou com o joelho, mas nunca demonstrou interesse em desistir.

“Não estou tentando dar desculpas, mas cerca de um mês atrás eu estava tentando ficar grande e machuquei um pouco o braço”, disse. diaz disse à mídia.

“Estava desgastando e rasgando meu braço direito se eu estivesse golpeando ou fazendo outras coisas.

“Acho que deveria ter ficado do lado de fora e feito mais coisas. Está tudo bem.

“De jeito nenhum eu não vou aparecer para uma luta por algo assim também. Você tem que ir de qualquer maneira. Não importa o quê.”