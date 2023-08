Boxe: “Sugar” Shane Mosley diz que Devin Haney nunca quis lutar contra Shakur Stevenson

Shane Mosley sabe muito sobre o boxe e seu lado comercial. Mosley lutou contra os melhores dos melhores e raramente deixou de se comprometer para que as lutas acontecessem.

Falando no canal “The Art of Dialogue” no YouTube, Mosley foi questionado sobre Devin Haney oferecendo apenas 25% do valor total da bolsa para Shakur Stevenson quando eles estavam negociando uma possível briga entre os dois.

Isso significa que ele não queria lutar. Isso é o que você faz quando não quer lutar. Você sabe que tipo de lutador de qualidade ele é, você sabe que ele é um grande lutador, sejamos justos. Eles colocaram esse negócio na frente da luta real.

Sem surpresa, Stevenson rejeitou a oferta e as negociações terminaram à chegada. Stevenson se sentiu completamente desrespeitado, assim como Mosley diz que deveria.

Mosley foi então solicitado a escolher um vencedor em uma possível luta entre Stevenson e Haney, uma questão com a qual ele teve dificuldades.

Minha mente diz que o Shakur provavelmente vai vencer, mas aí vejo o ótimo trabalho que (Haney) fez com o Loma e a superação de vários obstáculos nessa luta… pode ser difícil para o Shakur. Quando Shakur disse que brigou com Crawford e teve muitos problemas com Crawford. Ele tinha problemas com braços longos e altura… então isso pode ser um problema para Shakur que não vimos.

Os lutadores têm carne

Haney e Stevenson recentemente fui para isso nas redes sociaisprovocando uma briga carregada de insultos que deixou os fãs de boxe animados e desconfortáveis ​​​​ao mesmo tempo.

Parentes foram trazidos para lá e espancados, e foram prometidas ameaças de briga fora do ringue. Os dois não estavam perto de um acordo de contrato da última vez, mas parece inevitável que eventualmente veremos esses dois no ringue.