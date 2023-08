Boxe: técnico de Daniel Dubois acusa Usyk de trapacear na luta pelo título dos pesos pesados

Daniel DuboisA luta pelo título dos pesos pesados ​​com Oleksandr Usyk será comentada por um tempo, pelos motivos errados, e agora o técnico do boxeador britânico acusou o campeão ucraniano de trapaça.

Foi na metade do quinto round da luta em Wroclaw, na Polônia, quando Dubois finalmente acertou o golpe dos seus sonhos, um soco no corpo lindamente executado que mandou o aparentemente impenetrável ucraniano para a tela.

Dubois tinha feito o que Antonio Josué não conseguiu fazer isso em 24 rounds de boxe, caiu Usykmas de repente o árbitro declarou o soco baixo.

Usyk teve então cinco minutos completos para se recuperar, com o soco de Dubois não contando como um knockdown oficial.

Usyk não apenas não enfrentou um round de 10-8, mas também foi capaz de se recompor totalmente e se recuperar naquele período de cinco minutos.

Embora nunca saberemos com certeza, há uma sensação de que Usyk não teria sido capaz de responder à contagem de 10 do Dubois soco e o britânico seria o novo campeão mundial dos pesos pesados.

Isto é algo que deixou todo o Dubois‘equipe enfurecida, que seu treinador, Dom Carlosacusando o ucraniano de trapaça.

Oleksandr Usyk, da Ucrânia, depois de receber um golpe baixo do britânico Daniel DuboisCzarek SokolowskiPA

“Isso se chama fingir e o árbitro caiu nessa”, Carlos declarou na coletiva de imprensa pós-luta.

“Eu confio Frank Warren para apresentar uma reclamação.

“Estou sem palavras, a luta terminou no quinto round e fomos enganados. Ponto final. Temos tecnologia como o VAR, eles usam no futebol, no tênis. acontecendo?”

Frank Warren contestará o resultado

Como ficou claro logo após o acontecimento em Wroclaw, Frank Warren disputará oficialmente o resultado do confronto pelo título dos pesos pesados ​​no sábado.

Ainda não se sabe se isso fará com que uma revanche seja forçada ao campeão ucraniano, mas isso turva ainda mais as águas no que diz respeito a uma potencial luta de unificação com Tyson Fury em 2024, sem importar o fato de que o desafiante obrigatório do IBF, Filip Hrgovicconfirmou que não se afastará para permitir uma superluta.