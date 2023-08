Boxe: Terence Crawford espera lutar contra Canelo Alvarez, mas com que peso?

Canelo Alvarez x Jermell Charlo falta pouco mais de um mês, Terrence Crawford levantou a mão para acertar o gladiador mexicano, Crawford que é o indiscutível campeão mundial dos meio-médios está planejando suas próximas lutas e está considerando um acordo de peso para lutar contra Canelo .

Crawford disse até que peso poderia lutar contra Canelo

“Podemos fazer algo no peso galo”, disse Bud em entrevista ao The Breakfast Club. “Provavelmente 160 (libras) ou algo assim, 158. Sim, 158, 160, isso seria ótimo“, acrescentou o lutador.

Segundo Medio Tiempo, a proposta de Crawford obrigaria ele e Canelo a modificar o peso, já que atualmente ele luta na 147 librasenquanto o mexicano é o indiscutível 168 libras campeão.

Quem venceria a luta Canelo-Crawford?

Embora Bud tenha respeitado muito os compromissos de luta de Canelo, ele não tem dúvidas de que caso lutasse com ele, sairia vitorioso sobre Canelo. “Eu ganhei, o que há de errado com você?” o boxeador brincou.

“Eles estão focados no que têm pela frente, e esse é Jermell. Eu nunca tentaria interferir com o que eles têm agora,“Crawford esclareceu.

Terence Crawford é o atual campeão indiscutível dos meio-médios

Depois de derrotar Errol Spence Jr. em 29 de julho, Crawford se tornou o campeão indiscutível dos meio-médios.

Foi no round número 9 quando o árbitro teve que parar a luta antes de um vacilante Spence Jr, Crawford deixou o ringue com um nocaute técnico. Enquanto isso, o lutador de 35 anos continua invicto com um recorde de 40-0-0 com 31 de suas vitórias por nocaute.