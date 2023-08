Boxe: Usyk pesa menos que Dubois para a luta pelo título: Será um problema para o ucraniano?

Datual campeão de boxe peso pesado Oleksandr Usyk pesava 5,6 kg (12,3 libras) mais leve que o desafiante britânico Daniel Dubois antes da luta pelo título em Wroclaw, no sábado.

O ucraniano disse que o seu coração fará a diferença.

Usyk, que defende seus títulos de peso pesado WBA, WBO e IBF, pesava 100,2 kg (220,9 libras) na sexta-feira, quase o mesmo que em sua última luta há um ano, quando derrotou Anthony Joshua em uma revanche.

Dubois pesava 105,8 kg (233,2 libras), muito mais leve do que em várias de suas lutas recentes, incluindo uma vitória sobre Kevin Lerena em dezembro. Enquanto Dubois é conhecido por seu poder de soco, Usyk é conhecido por seus movimentos e trabalho de pés no ringue, no que será um choque de estilos.

Usyk disse em comentários na televisão que pode não ser “pesado como Daniel”, mas “eu tenho coração”.

Usyk foi recebido por uma multidão agitando bandeiras ucranianas na pesagem ao ar livre na Polônia, que recebeu muitos ucranianos que deixaram seu país após a invasão russa no ano passado. Usyk tem um recorde profissional de 20-0 e Dubois tem 19-1.