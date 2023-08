Boxeador olímpico Esquiva Falcao explica polêmico post de sparring e diz que ‘boxe não é para’ Nate Diaz

O medalhista olímpico Esquiva Falcao está reforçando sua opinião de que Nate Diaz não tem um boxe decente – e ele não prevê uma boa noite quando o veterano do UFC enfrentar o YouTuber que virou boxeador Jake Paul no sábado em Dallas.

Em junho, Falcao postou um vídeo em sua página do Instagram momentos depois de lutar com Diaz, chamando-o de “acima do peso” e dizendo “parecia que ele estava morrendo”. O companheiro de equipe de Diaz, Chris Avila, disparou de volta no The MMA Hour, alegando que Falcao “se fodeu”.

Falcao disse ao MMA Fighting que sua intenção com o vídeo não era criticar Diaz, mas recebeu tantas perguntas dos fãs sobre suas habilidades que sentiu a necessidade de responder.

“Nate Diaz tem um boxe ruim – o boxe não é para ele”, disse Falcao. “Eu o elogio porque ele é um guerreiro, um bom lutador, um cara do jiu-jítsu que é um grande nome, mas não é bom no boxe.

“Não posso mentir, não posso dizer que o boxe dele é bom, que ele vai ser campeão mundial se tentar. O boxe dele é ruim. Se ele entrar em um torneio de boxe, perderá dependendo do adversário que enfrentar. Mas ele tem coração, gosta de brigar. Mas em termos de técnica, ele é ruim.”

Diaz faz sua estreia no boxe profissional no sábado, após uma longa carreira no MMA. Paul, por outro lado, tenta se recuperar de sua primeira derrota no boxe para Tommy Fury após vitórias sobre nomes como Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren.

“Jake Paul é muito forte e mostrou poder de soco”, disse Falcao. “Ele nocauteou quase todos os ex-lutadores do UFC que lutou. Mesmo que Nate Diaz aguente uma surra, não acho que ele vai lidar com isso. Acho que o Jake Paul vai nocautear o Nate Diaz, porque o Nate Diaz trabalha com as mãos muito baixas, ele confia no queixo e na força do soco, então acho que Jake Paul o nocauteou.”

Quanto à sua sessão de sparring com Ávila, que afirma que Falcao “perdeu todos os rounds novamente”, o boxeador 30-1 disse: “Se isso for verdade, [Avila] se tornaria um medalhista olímpico e campeão mundial de boxe então, certo?”

“Se ele disser que apanhei no jiu-jítsu, sim, não é minha área. Mas no boxe ele não me tocou”, acrescentou Falcao. “Meu treinador me pediu para pegar leve com ele para que eu pudesse fazer minhas seis ou oito rodadas de sparring, porque se nós, boxeadores, formos Super Saiyajin [full power] neles, eles não vão sobreviver, eles vão querer sair. O ritmo é completamente diferente.

“Se eles fossem treinar jiu-jítsu comigo, teriam que ir leve, porque eu não sei. Ele pode dizer que derrotou um medalhista olímpico para torná-lo melhor para eles, legal. Mas o que posso dizer é que fiz 12 rounds com Nate Diaz e depois seis rounds com Avila, e Nate Diaz foi mais difícil que Avila. Eu tive que ir mais devagar com Ávila porque ele é mais leve, e tive que me segurar e completar minhas rodadas de sparring.