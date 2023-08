Boxing: Oscar De La Hoya doubts Canelo Álvarez can defeat Terence Crawford

Oscar de la hoyanão é estranho oferecer seus insights, no entanto, sua perspectiva recente sobre o possível conflito entre Canelo Álvarez e Terence Crawford levantou as sobrancelhas. O ex-campeão de boxe, hoje uma figura proeminente na promoção, tem reservas quanto à viabilidade e importância de tal luta.

A hesitação de De La Hoya gira em torno do aparente falta de alinhamento de classe de peso entre os dois contendores. Segundo sua avaliação, o confronto proposto parece carente de mérito esportivo, pois exigiria Crawford ascender duas divisões, ganhando uma considerável 14 libras encontrar Canelo No ringue. Apesar das suas reservas, De La Hoya não hesita em fazer uma afirmação ousada: se essa luta improvável se concretizar, ele vislumbra um vencedor claro.

O mundo do boxe testemunhou A ascensão meteórica de Crawfordsublinhado pelo seu triunfo autoritário sobre Errol Spence Jr. na categoria super meio-médio. Apelidado “Amigo,“O domínio de Crawford em 154 libras lhe rendeu amplo reconhecimento como o campeão indiscutível da divisão. Esta vitória inevitavelmente desencadeou especulações sobre seu próximo oponente levando inevitavelmente a comparações com o monarca reinante da categoria dos super-médios Saulo “Canelo” Álvarez.

Atualmente reinando supremo em 168 libraso próximo compromisso de Canelo contra Jermell Charlo apenas alimentou a expectativa de possíveis confrontos no futuro. Há muita especulação sobre um futuro confronto entre Canelo e Crawford, embora complicado pela diferença substancial de peso entre os dois lutadores.

Uma análise perspicaz de De La Hoya

Baseando-se em seu conhecimento íntimo de ambos os boxeadores, nutrido por seu papel como promotor, De La Hoya pinta um quadro de probabilidades improváveis para este confronto intrigante. No entanto, a sua crença permanece inabalável quando se trata de prever um vencedor. Em uma conversa franca com ESNewsDe La Hoya enfatiza a verdade subjacente do boxe: o talento bruto muitas vezes pode ofuscar a pura fisicalidade.

A análise de De La Hoya ressalta A abordagem multifacetada de Crawford ao esporte. Apesar de sua vantagem de tamanho, Crawford não depende de poder absoluto, mas de seu QI de boxe impecável. Um exemplo brilhante de sua coragem foi a derrota magistral que ele deu a Spence Jr., um feito que deixou o mundo do boxe maravilhado. Este brilhantismo estratégico, segundo De La Hoya, ressoa com o legado de Bruce Leeo que implica que Crawford possui um nível de sofisticação semelhante ao lendário artista marcial.

Os pontos fortes de Canelo são inconfundíveis, mas De La Hoya não hesita em reconhecer certas limitações em seu arsenal. Ele destaca a postura às vezes pesada do campeão mexicano trabalho de péscomparando-o a passar por “cimento molhado.” Em total contraste, A agilidade de Crawford e a inteligência o posicionam como uma força a ser reconhecida, especialmente no auge de sua carreira.

A tentadora perspectiva de uma Canelo x Crawford o confronto continua sendo um tópico de discussão fervorosa na comunidade do boxe. Embora De La Hoya lance dúvidas sobre a eventualidade de tal confronto devido à formidável diferença de peso, ele inequivocamente tira o chapéu para a habilidade cerebral de Crawford. É uma postura fundamentada em seus anos de experiênciatendo navegado no intrincado mundo da promoção do boxe e tendo testemunhado o crescimento das carreiras de ambos os lutadores.