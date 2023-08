Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram sua separação em 2016, após uma discussão nada glamorosa em um avião que viu o álcool derramado e um casamento desfeito.

O processo de divórcio já está em andamento há algum tempo e, de acordo com um dos Pittamigos de, jolie não quer resolver tão cedo.

“Ela vai arrastar esse divórcio até os gêmeos (agora com 14 anos) completarem 18 anos”, disse um amigo de Pittdisse ao NewsNation Now’s Paula Froelich. “Mais quatro anos.”

O casal tem seis filhos juntos, incluindo Maddox21; pax19; Zahara18; Shiloh, 17; e gêmeos Knox e Vivienne15.

é reivindicado Pitt gastou 14 milhões de dólares na separação, incluindo um empréstimo de 8 milhões de dólares para permitir jolie para assumir a propriedade de uma casa de seis quartos e 10 banheiros em Los Feliz, Califórnia.

a batalha do vinho

jolie diz-se que vendeu a sua parte no negócio do vinho miravalque é metade propriedade de Pittque alegou que a mudança era ilegal, pois um precisaria dar permissão para o outro vender.

“Ao mesmo tempo Angelina estava conversando com [Shefler] sobre miraval ela também estava negociando de má fé com Brad vender a ele sua parte na vinícola”, disse um amigo Froelich.

“Está no contrato de compra original que, se um dos dois quiser vender, eles devem dar um ao outro o primeiro direito de recusa. Ela ficou brava porque um juiz concedeu Brad custódia 50/50 e – quatro meses depois – Brad descobre pela imprensa que ela vendeu sua parte do negócio para o russo!”

Pitt passou a tomar medidas legais sobre a venda, com o registro de 2022 dizendo: “O vinhedo tornou-se Pittpaixão – e lucrativa, como miravalsob Pitt‘s stewardship, tornou-se um negócio global multimilionário e um dos produtores de vinho rosé mais conceituados do mundo.

“jolieentretanto, nada contribuiu para miravalé o sucesso. Em vez disso, ela permitiu Pitt despejar dinheiro e suar patrimônio no negócio, confiando no direito de consentimento que ela devia a ele e no direito de preferência que sua entidade comercial devia a ele.”

O processo de divórcio continua ao lado da batalha pela vinícola, e o divórcio pode ser um dos – se não o – divórcios mais longos da história de Hollywood, com o casal separado há cerca de sete anos.