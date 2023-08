Bradesco anuncia processo seletivo com vagas abertas para vários estados e surpreende a todos

O Bradesco anuncia que o processo seletivo conta com vagas abertas para vários estados. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de agosto.

O programa tem a principal intenção de trazer aos estudantes a oportunidade de unir conhecimento teórico e prático em um ambiente corporativo, promovendo uma experiência enriquecedora voltada para crescimento e desenvolvimento de talentos.

Vale lembrar que as oportunidades são para estudante de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) e estar cursando pelo menos o segundo semestre (primeiro semestre para tecnólogos), com previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2024.

Além de escolaridade, é preciso que os interessados tenham disponibilidade para participar do programa por dois anos, com uma carga horária semanal de 20, 25 ou 30 horas.

O modelo de atuação será híbrido, ou seja, presencial e on-line. As áreas são:

As vagas estão distribuídas em cidades como Barueri/SP, São Paulo/SP, Curitiba/PR e Uberlândia/MG. Os aprovados receberão os seguintes benefícios: bolsa-auxílio mensal, auxílio-transporte, seguro de vida, acesso ao Programa Bem-Estar, cursos de Capacitação (Unibrad) e Isenção de Tarifas.

Para participar do processo seletivo Bradesco é preciso se inscrever até 29 de agosto por meio do Programa de Estágio Tecnologia Bradesco.

Sobre o processo de avaliação, além da inscrição, os candidatos serão submetidos à avaliação e entrevista que vai acontecer de forma individual.

O resultado ficará disponível até novembro de 2023.

Mais uma lista de vagas de emprego. Dessa vez, as chances ofertadas são do Grupo Trigo. A empresa oferta 124 para vários cargos.

As chances são para várias regiões do Brasil. As 128 vagas são divididas da seguinte forma:

19 oportunidades no Rio de Janeiro (RJ), 12 em Niterói (RJ), 17 em São Paulo (SP) e 80 em Brasília (DF).

Vagas de Emprego

As oportunidades serão divididas deste modo:

Vagas abertas no Grupo Trigo

1 vaga de Analista de TI

1 vaga de Estágio de CX

1 vaga de Analista Senior de P&D

1 vaga de Auxiliar de TI

1 vaga de Assistente de Monitoramento CX

1 vaga de Estágio em Design

1 vaga de Assistente em Design

1 vaga de Estágio P&D

1 vaga de Estágio no Marketing Spoleto

1 vaga de Estágio em Expansão

1 vaga de Estágio em Pré-Operacional

Vagas abertas no Gendai

1 vaga de Auxiliar de Loja no Shopping Eldorado (SP)

4 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Center Norte (SP)

2 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Ibirapuera (SP)

4 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Morumbi (SP)

2 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Higienópolis (SP)

1 vaga de Auxiliar de Loja no Shopping Analia Franco (SP)

3 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Tietê (SP)

Vagas abertas no Gurumê

1 vaga de Analista de Marketing (RJ)

15 vagas de Cozinheiro/ Ajudante de Cozinha (RJ e Brasília)

2 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais (RJ e Niterói)

4 vagas PCD (RJ)

3 vagas de Hostess (Niterói)

47 vagas de Cumins (Brasília e Niterói)

22 vagas de Sushimans (Rio, Niterói e Brasília)

1 vaga de Restaranteur (Brasília)

5 vagas de Barman/Ajudante de Barman (Brasília)

As oportunidades do Grupo Trigo, além de remunerações, receberão estes benefícios: além de benefícios, como vale-transporte com desconto de 6%, alimentação no local, gympass, chefs club, suporte psicológico da Vittude e trilha de carreira.

As outras vagas de emprego ainda receberão estes benefícios: vale-alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Há ainda oportunidade para estagiários.

Mariana Castello, gerente de gente e cultura do Grupo Trigo, ainda destacou: “No Grupo Trigo é avaliado a qualidade do profissional e a sua capacidade de entrega. Não exigimos nível superior em nenhum pré-requisito das vagas”.

Como funciona a inscrição destas vagas de emprego?

Os interessados dessas vagas abertas deverão se inscrever por meio dos links: https://grupotrigo.gupy.io (Grupo Trigo – escritório, fábrica e banco de talentos) e https://gurume.gupy.io (Gurumê).