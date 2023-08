Bradesco faz COMUNICADO OFICIAL para todos seus clientes HOJE e confirma uso de Inteligência Artificial para gerenciar PIX

O avanço da tecnologia tem proporcionado inúmeras oportunidades para melhorar a segurança e a experiência dos clientes no setor bancário. E o Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, tem se destacado nesse aspecto com a implementação da sua inteligência artificial, conhecida como BIA.

A BIA tem se mostrado uma ferramenta fundamental na prevenção de fraudes e na proteção dos clientes do banco.

A BIA: Uma Aliada Confiável

A BIA, lançada em 2016, é uma inteligência artificial desenvolvida pelo Bradesco para auxiliar os clientes em suas operações bancárias. Desde então, ela tem se mostrado extremamente útil, realizando consultas de saldo e extrato, fornecendo informes de rendimentos e até mesmo enviando comprovantes. Com mais de 2 bilhões de interações desde a sua criação, a BIA se tornou uma aliada confiável para os clientes do banco.

Prevenção de Fraudes: O Foco do Bradesco

Um dos principais focos do Bradesco é a prevenção de fraudes, e a BIA tem desempenhado um papel fundamental nesse sentido. De acordo com cálculos do próprio banco, mais de R$ 96 milhões em fraudes foram evitadas graças à utilização da inteligência artificial. Esse resultado é fruto de um modelo de prevenção já utilizado pelo Bradesco na confirmação de gastos com cartão de crédito desde abril do ano passado.

Confirmação de Envios de Pix: Mais uma Medida de Segurança

Agora, o Bradesco está levando a segurança dos seus clientes a um novo nível ao utilizar a BIA para confirmar envios de Pix que sejam retidos para análise de segurança. Para isso, a BIA entrará em contato com os clientes através do WhatsApp, um canal em que já “conversa” com os clientes. Essa medida visa garantir a autenticidade das transações e evitar possíveis fraudes.

Variáveis Consideradas na Análise de Segurança

Antes de confirmar as transações com os clientes, a BIA realiza uma análise minuciosa, levando em consideração diversas variáveis. Essas variáveis incluem o histórico e perfil do cliente, o valor da transação e até mesmo a conta do beneficiado. Essa abordagem criteriosa permite ao Bradesco identificar possíveis irregularidades e agir de forma preventiva para evitar fraudes.



“Antes da confirmação com os clientes, avaliamos diversas variáveis que vão desde o histórico e perfil do cliente, valor da transação, até a conta do beneficiado”, diz em nota o diretor de Segurança Corporativa do Bradesco, Jose Gomes Fernandes. “A BIA se mostrou uma ferramenta fundamental em transações de segurança.”

Benefícios para os Clientes e o Banco

A utilização da BIA para a confirmação de envios de Pix traz benefícios tanto para os clientes quanto para o próprio Bradesco. Os clientes ganham em segurança, tendo a certeza de que suas transações são legítimas e estão protegidas contra possíveis fraudes. Já o banco evita prejuízos financeiros causados por atividades fraudulentas, fortalecendo sua reputação e a confiança dos clientes.

O Futuro da Segurança Bancária

Com o avanço constante da tecnologia, é fundamental que as instituições financeiras estejam preparadas para lidar com os desafios relacionados à segurança. O Bradesco, com a sua inteligência artificial BIA, está na vanguarda desse processo, utilizando a tecnologia de forma estratégica para prevenir fraudes e proteger os seus clientes. Essa abordagem inovadora mostra o compromisso do banco em oferecer uma experiência segura e confiável aos seus usuários.

Ademais, o Bradesco tem se destacado no mercado financeiro brasileiro ao utilizar a inteligência artificial BIA como uma poderosa aliada na prevenção de fraudes. Com a implementação da BIA para a confirmação de envios de Pix, o banco fortalece ainda mais a sua postura de segurança, proporcionando aos clientes uma experiência bancária confiável e protegida.

A tecnologia está transformando a forma como lidamos com as transações financeiras, e o Bradesco está na vanguarda desse avanço, trazendo benefícios tangíveis para todos os envolvidos.