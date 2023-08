Bradesco inova com PIX via WhatsApp: Conheça a nova funcionalidade

O Bradesco anunciou um novo marco tecnológico com sua assistente virtual, a BIA, ao habilitar a realização de transações financeiras via Pix diretamente no WhatsApp. O recurso, que já se encontra em fase de testes desde o início deste ano, agora está acessível para aproximadamente 30% da base de clientes do banco.

A previsão é que essa funcionalidade seja lançada para todos os clientes até o final deste ano, conforme revelado por Rafael Cavalcanti, Superintendente-Executivo de Inteligência de Dados do Bradesco, durante um evento realizado pela IBM nesta quarta-feira. Hoje o limite de transferências PIX no WhatsApp é de R$ 300 por dia.

As transferências via WhatsApp são seguras?

Como já dito anteriormente, a funcionalidade, em fase de testes desde o começo do ano, está sendo gradualmente expandida para alcançar mais clientes. O objetivo é assegurar a segurança do processo e aprimorar a experiência do usuário. Segundo informações disponibilizadas pelo Bradesco, para utilizar essa nova abordagem de transações por Pix, os clientes precisarão realizar uma autenticação prévia.

Com o objetivo de oferecer aos clientes um nível superior de controle e segurança sobre suas contas e transações, o Bradesco disponibiliza a ferramenta Fone Fácil. Por meio dessa plataforma é possível bloquear ou excluir cartões vinculados ao WhatsApp de forma rápida e conveniente. Isso significa que, em caso de perda, roubo ou qualquer suspeita de acesso não autorizado, os clientes podem agir prontamente para evitar possíveis vulnerabilidades.

Mais informações sobre a nova função do Bradesco

No universo em constante evolução das transações financeiras, o Bradesco divulga sua mais recente inovação: o PIX via WhatsApp. Desse modo, os clientes do banco podem efetuar transações sem a necessidade de sair do aplicativo de mensagens.

Para começar, vale informar que os usuários podem vincular até cinco cartões de débito em um único dispositivo. Isso significa que os clientes podem centralizar suas operações financeiras, mantendo o controle de várias contas, tudo dentro do ambiente familiar do WhatsApp.

Ao utilizar essa ferramenta, não só é possível realizar transferências via PIX, mas também manter um olhar atento nas operações. A aba de pagamentos fornece um registro detalhado das últimas transações, permitindo que os clientes tenham um histórico claro e organizado das suas atividades financeiras.



Vale destacar que, neste estágio de implementação da nova função do Bradesco, somente cartões de débito são elegíveis para as transações no WhatsApp. Esta limitação tem a intenção de garantir a segurança e a facilidade de uso do sistema.

Quando chega a hora de efetuar uma transferência, o processo é tão simples quanto enviar uma mensagem. Dentro de uma conversa, basta clicar no ícone de adicionar, como se fosse enviar uma foto. Em seguida, o usuário deve navegar até a função “Pagamentos” e inserir o valor da transferência desejada. Por fim, basta inserir a senha.

O PIX via WhatsApp no Bradesco redefiniu a maneira como as pessoas interagem com suas finanças. Essa inovadora funcionalidade oferece uma combinação de conveniência e controle, simplificando consideravelmente o processo de transações financeiras.

Ao disponibilizar essa opção, o Bradesco coloca o processo de transferências e pagamentos ao alcance das mãos dos usuários, dentro da plataforma amplamente conhecida e utilizada no país. Mais informações sobre a novidade podem ser obtidas nos canais oficiais do banco.