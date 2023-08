Brandemed OFERECE EMPREGOS na capital paulista

A Brandemed, importadora e distribuidora de dispositivos médicos, dedicada a melhorar os resultados na área da saúde e comprometidos em fornecer produtos e soluções de alta qualidade, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, confira os cargos e algumas funções:

Analista Comercial | Pré e Pós-Vendas – São Paulo – SP – Efetivo: Realizar atividades de rotina, como controle de documentos, arquivamento e organização de informações; Gerenciar cotações nos portais; Auxiliar processo de faturamento e cobrança;

Executiva Comercial | Terapia Intravenosa – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Identificar e prospectar novas oportunidades de negócios. Desenvolver e implementar estratégias de vendas para atingir as metas de crescimento;

Mais sobre a Brandemed

Dando mais detalhes sobre a Brandemed, podemos ressaltar que seu enfoque colaborativo visa fomentar uma nova geração de pacientes mais felizes e saudáveis, trabalhando de mãos dadas com médicos e profissionais de saúde.

Além disso, o seu extenso portfólio de produtos atende a diversas especialidades cirúrgicas, garantindo que profissionais da saúde tenham acesso a dispositivos inovadores e confiáveis. Ao estabelecer parcerias com fabricantes reconhecidos globalmente, oferece uma variedade diversificada de soluções de ponta para atender às necessidades únicas de cada especialidade.

Por fim, visa ser referência pelo atendimento, tecnologia e inovação nos serviços e produtos oferecidos, além de ter a missão de cuidar da saúde da população com o compromisso de um atendimento personalizado e humanizado. A empresa valoriza uma cultura de empatia, compaixão, respeito e responsabilidade.

Como se candidatar em uma das vagas abertas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



