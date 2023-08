A exportação agropecuária desempenha um papel vital na economia global, impulsionando o crescimento econômico e desempenhando um papel crucial na alimentação das populações em todo o mundo. O Brasil, um gigante na produção agropecuária global, está celebrando um feito impressionante: a abertura de 41 mercados para exportação de seus produtos agropecuários.

Brasil conquista 41 novos mercados globais para produtos agropecuários

Esse marco reflete não apenas a competitividade, mas também a confiabilidade do setor produtivo brasileiro, reconhecido em mais de 200 países e territórios. Desse modo, ao fortalecer a confiança na qualidade e nos controles sanitários e fitossanitários implementados pelos exportadores nacionais, o país tem testemunhado um aumento significativo nas aprovações sanitárias de importação para produtos agropecuários desde o início deste ano.

Expansão dos horizontes de exportação

Recentemente, foram alcançadas conquistas notáveis, incluindo a aprovação para a exportação de crustáceos, como camarão e lagosta, bem como moluscos bivalves, como ostra e mexilhão, congelados, para Singapura. Além disso, produtos pescados encontraram sua rota para o arquipélago de Nova Caledônia, enquanto o Uruguai abriu suas portas para o material genético suíno brasileiro.

Setor produtivo brasileiro: competitividade e confiabilidade reconhecidas

A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária destaca que a abertura desses novos mercados é uma prova sólida da competitividade e confiabilidade do setor produtivo brasileiro. Esse reconhecimento se estende a mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Dessa forma, o sucesso desse empreendimento é uma conquista que deriva de um esforço conjunto liderado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em colaboração com adidos agrícolas e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) nas negociações comerciais bilaterais.

Preparação para o sucesso

No entanto, é importante notar que a abertura desses novos mercados não implica em comércio e embarques imediatos de produtos agropecuários. Contudo, é necessário um trabalho meticuloso de preparação por parte dos produtores e exportadores para atender às especificidades e demandas de cada um desses novos clientes.



Em suma, isso também envolve o desenvolvimento de atividades de promoção comercial e divulgação para familiarizar os consumidores de cada país com os produtos brasileiros. Além do impacto macroeconômico, a exportação agropecuária também desempenha um papel crucial no nível microeconômico, criando empregos e gerando renda em várias regiões do país.

Desde as atividades de cultivo e produção até a logística de transporte e distribuição, a cadeia agropecuária emprega milhões de pessoas, tanto no meio rural quanto nas áreas urbanas. Isso não apenas sustenta famílias, mas também contribui para o desenvolvimento das comunidades.

O Brasil no mapa global da exportação agropecuária

O Brasil já ostenta uma posição de destaque como exportador de carnes, milho, soja e diversos outros produtos da cadeia agrícola. Esse êxito alinha-se perfeitamente com o objetivo do Ministério da Agricultura e Pecuária de diversificar a pauta exportadora do país. Dessa forma, a entrada em 41 novos mercados é um testemunho do comprometimento do Brasil em expandir e consolidar sua presença global no setor agropecuário.

Uma grande conquista

Em resumo, o Brasil está indiscutivelmente no topo do jogo da exportação agropecuária, com a recente conquista de 41 novos mercados. Esse feito não apenas destaca a competitividade do setor produtivo, mas também reforça a confiança mundial na qualidade dos produtos agropecuários brasileiros.

À medida que o país se prepara para atender às demandas desses novos mercados, ele também cumpre sua missão de diversificar sua pauta exportadora. Certamente, com isso, o Brasil continua a escrever um capítulo impressionante em sua jornada na indústria agropecuária global.

Portanto, a exportação agropecuária é muito mais do que a venda de produtos para além das fronteiras nacionais. Ela é um motor fundamental da economia brasileira, gerando empregos, impulsionando o crescimento e fortalecendo as relações internacionais.