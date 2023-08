Brasil criou 142.702 novos postos de trabalho em julho

O setor de trabalho do Brasil registrou um marco significativo em julho, com a criação de 142.702 novos postos de trabalho. Esse crescimento é um sinal encorajador para a economia brasileira, particularmente em um momento em que muitos países ao redor do mundo estão enfrentando desafios econômicos devido à pandemia de COVID-19. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelaram que o setor de serviços liderou o caminho, com a geração de 56.303 vagas, seguido pelo setor de comércio, que registrou um aumento de 26.744 postos de trabalho.

Setor de Serviços: impulsionando o crescimento do emprego

O setor de serviços desempenhou um papel fundamental na criação de empregos em julho, gerando 56.303 vagas. Dentre as áreas que apresentaram um saldo positivo, destacam-se as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com um saldo de 27.218 postos de trabalho. O setor de alojamento e alimentação também contribuiu para o crescimento, com a criação de 9.432 vagas, seguido pelo setor de transporte, armazenagem e correio, que registrou um saldo de 8.904 postos de trabalho.

Setor de Comércio: crescimento contínuo

O setor de comércio também apresentou um desempenho sólido em julho, com um aumento de 26.744 postos de trabalho. A área de comércio varejista de produtos farmacêuticos registrou um saldo positivo de 3.554 novas vagas. Além disso, os supermercados tiveram um desempenho positivo, com a criação de 2.419 novos postos de trabalho na área de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Os minimercados também registraram um aumento, com a criação de 1.704 vagas.

Construção Civil e Indústria: impulsionando o crescimento econômico

Além do setor de serviços e comércio, o setor da construção civil e a indústria também contribuíram para o crescimento do emprego em julho. A construção civil registrou um saldo positivo de 25.423 postos de trabalho, enquanto a indústria criou 21.254 novos empregos. Esses setores desempenham um papel crucial no impulsionamento do crescimento econômico do país, proporcionando oportunidades de emprego e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Salários e Demografia: perspectivas positivas

Além dos números impressionantes de criação de empregos, os dados revelaram um aumento no salário médio real de admissão em julho. O valor médio foi de R$ 2.032,56, um aumento de R$ 19,33 em relação ao mês anterior. Esse aumento salarial é um indicativo positivo e reflete uma melhoria nas condições econômicas do Brasil.



Em termos demográficos, houve um aumento no número de empregos formais tanto para homens quanto para mulheres. Foram criados 98.755 empregos formais para homens e 43.947 para mulheres. Além disso, o emprego formal também teve um impacto positivo na população com deficiência, com um saldo de 452 novos postos de trabalho. A criação de empregos em julho também foi positiva para diferentes grupos étnicos, incluindo pardos (75.918), brancos (15.919), pretos (13.035), amarelos (720) e indígenas (311).

Impacto regional: crescimento em todo o país

Os dados divulgados mostraram um cenário positivo em todo o território brasileiro, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, que registrou uma queda de 2.129 empregos formais. Nas outras 26 unidades federativas, o emprego formal apresentou um saldo positivo. Os maiores saldos foram observados em São Paulo, com 43.331 novos empregos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 12.710, e Minas Gerais, com 12.353.

Esses resultados são encorajadores, animadores e demonstram o potencial de crescimento econômico do Brasil. A criação de empregos em diferentes setores e regiões do país é um indicativo da diversificação da economia brasileira. À medida que o país continua a se recuperar da pandemia de COVID-19, é importante manter o ímpeto e adotar medidas para promover e colaborar com um ambiente econômico favorável ao crescimento do emprego. O Brasil tem um futuro promissor e está no caminho certo para se tornar uma potência econômica global.