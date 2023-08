Brasil deve aumentar exportações de aves, suínos e ovos; confira

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou projeções positivas para o setor avícola e suinícola do Brasil em 2023. Segundo a ABPA, a produção de carne de frango deve alcançar um volume de até 14,95 milhões de toneladas ao longo do ano, um aumento de 3% em relação ao período anterior. Além disso, espera-se que as exportações de carne de frango ultrapassem a marca de 5 milhões de toneladas, consolidando a posição do Brasil como um dos principais players do mercado internacional.

Produção de Carne de Frango

A produção de carne de frango no Brasil está em constante crescimento. De acordo com a ABPA, a expectativa é que a produção em 2023 atinja 14,95 milhões de toneladas, um aumento de 3% em comparação com o ano anterior. Esse aumento na produção é impulsionado pela demanda crescente, tanto no mercado interno quanto externo.

No mercado interno, a disponibilidade de produtos deve chegar a 9,85 milhões de toneladas, um aumento de 1,5% em relação a 2022. Isso resultará em um consumo per capita de carne de frango de aproximadamente 46 quilos, um aumento de 1,5% em comparação com o ano anterior.

É importante ressaltar que as exportações de carne de frango devem atingir um marco histórico em 2023, superando a marca de 5 milhões de toneladas. A ABPA projeta um volume de exportação de 5,20 milhões de toneladas, um aumento de 8% em relação a 2022. Esse crescimento é resultado da ampliação dos negócios com os principais parceiros comerciais e da redução das exportações dos concorrentes do Brasil.

Ricardo Santin, presidente da ABPA, destaca que o Brasil continuará ganhando espaço no mercado internacional, beneficiado pelo aumento das exportações e pela redução dos custos de produção. Após três anos de altas históricas nos preços dos insumos, o setor avícola espera um melhor equilíbrio entre oferta e demanda no segundo semestre de 2023.

Produção de Carne Suína

Assim como a produção de carne de frango, a produção de carne suína no Brasil também deve aumentar em 2023. A ABPA projeta uma produção total de 5,05 milhões de toneladas, um aumento de 1,5% em relação a 2022.

No mercado interno, a disponibilidade de produtos deve se manter estável em relação ao ano anterior, com um total de 3,85 milhões de toneladas. O consumo per capita de carne suína também deve se manter em 18 quilos, repetindo o índice de 2022.

No que diz respeito às exportações, espera-se um aumento de 12% em relação a 2022, com um volume de exportação de 1,25 milhão de toneladas. A abertura e ampliação de diversos mercados relevantes no comércio internacional de carne suína, juntamente com a sustentação da demanda dos principais compradores do Brasil, reforçam a perspectiva de crescimento das exportações.



Luis Rua, diretor de mercados da ABPA, destaca que o setor de carne suína tem conquistado espaço no mercado internacional, o que gera novas oportunidades para os produtores brasileiros.

Produção de Ovos

O setor de ovos também apresenta perspectivas positivas para 2023. A ABPA estima que a produção total de ovos no Brasil alcance 52,55 bilhões de unidades, um aumento de 1% em relação a 2022.

O consumo per capita de ovos deve encerrar o ano em torno de 242 unidades, um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. Além disso, espera-se um crescimento significativo nas exportações de ovos, com projeções indicando um volume total de 32,5 mil toneladas, um aumento de 240% em relação a 2022.

Ricardo Santin destaca que houve uma mudança nos fluxos de exportações de ovos em 2023, com um ganho significativo de relevância do Japão e do mercado de Taiwan. Essa conquista é importante para o setor, pois gera novas oportunidades para os produtores brasileiros.